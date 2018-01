Montréal : le chargement de la neige commencera dimanche soir

L’administration Plante a décrété officiellement samedi que l’opération de chargement de la neige, dans la foulée de la tempête qui s’abat sur Montréal depuis vendredi soir, débutera ce dimanche à 19 h.

« Les aléas de la météo des derniers jours nous obligent, afin d’assurer la sécurité des citoyens et la mobilité sur le réseau urbain, à décréter une quatrième opération de chargement de la neige sur le territoire de la Ville de Montréal, a déclaré la mairesse Valérie Plante, dans un communiqué. [...] Nous vivons un hiver particulier et le personnel de la Ville met tout en œuvre afin de rendre des services adaptés aux diverses conditions rencontrées. »

De son côté, le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, a indiqué que, « pour que l’opération se déroule de façon sécuritaire, nous invitons la population à être prudente à l’approche des véhicules de déneigement ». « Nous demandons également aux automobilistes de respecter les interdictions de stationner qui se multiplieront sur le territoire au cours des prochaines heures afin de permettre aux équipes de charger la neige le plus rapidement possible. »

Selon l’administration municipale, cette quatrième opération pourrait prendre plus de cinq jours à être complétée étant donné que plus de 35 cm sont tombés entre vendredi soir et samedi soir, s’ajoutant à la bordée qui était encore en cours de chargement.

La Ville a rappelé qu’elle a un réseau de 10 000 km de trottoirs et de chaussées à entretenir.