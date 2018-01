Recours collectif québécois: Remboursés par Netflix après un règlement hors cours

Netflix pourrait devoir verser des centaines de milliers de dollars à des clients du Québec à cause d’une entente survenue entre le service de diffusion et les auteurs d’un recours collectif.

Les consommateurs québécois qui se sont abonnés au service Netflix entre le 4 juillet 2013 et le 17 juillet 2017, qui ont profité d’un essai gratuit, et qui ont ensuite vu Netflix se mettre à les facturer ont eu gain de cause.