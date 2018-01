Sur l’avenue du Parc, coin Laurier

La guerre des tramways

Le tramway no 17 circule en direction nord sur l’avenue du Parc, vers de Cartierville. Au centre d’une vive polémique, l’établissement de ce moyen de transport dans le Mile End remonte à 1892-1893. Au Conseil de la localité de banlieue, deux camps s’affrontent farouchement. Certains élus préfèrent la Montreal Street Railway (MSR), dirigée par Louis-Joseph Forget, desservant le centre-ville et récemment électrifiée. D’autres échevins favorisent Montreal Park and Island Railway (MP&IR), présidée par Louis Beaubien et bien établie en périphérie. Les rumeurs vont bon train à l’égard des manœuvres pour obtenir le contrat : des pots-de-vin de la MSR, voire même l’enlèvement de l’échevin Young pour empêcher le quorum ! C’est dans un climat extrêmement tendu que le Conseil signe finalement un accord de trente ans avec la MP&IR. En difficultés financières, la compagnie ne remplit toutefois pas ses obligations. Poursuivie par Ville Saint-Louis en 1896, elle perd ses tramways dans un incendie. Victorieuse, la MSR acquiert sa rivale moribonde au début du 20e siècle.