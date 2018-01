Sherbrooke: une partie d'un pont ferroviaire est emportée par les glaces

SHERBROOKE | La compagnie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique se retrouve sans lien ferroviaire entre Sherbrooke et Richmond.

Une partie du pont de la voie ferrée qui enjambe la rivière Saint-François derrière l'usine Kruger, dans le secteur de Bromptonville, à Sherbrooke, a été emporté par la crue des eaux la nuit dernière.

Le niveau de la rivière est monté de six pieds en l'espace d'une quarantaine de minutes vendredi, du jamais vu en une trentaine d'années, a expliqué le coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville de Sherbrooke, et chef du service des incendies, Stéphane Simoneau.

«C'est sans doute le résultat de l'embâcle qui a cédé hier (vendredi) derrière la ferme expérimentale à Lennoxville située une quinzaine de kilomètres en amont, a expliqué M. Simoneau. À un certain moment, on a atteint un débit de 800 mètres cubes à la seconde, ce qui provoque une poussée importante sur les couverts de glace. Dans le cas du pont ici, il y a un rétrécissement et le couvert de glace atteint facilement une vingtaine de pieds. Probablement que des morceaux se sont détachés pour frapper le tablier du pont.»

«Aucun train n'est impliqué, a indiqué samedi dans un communiqué Genesee & Wyoming Canada Inc., filiale canadienne de l’américaine Genesee & Wyoming Inc. et maison mère de Chemin de fer St-Laurent & Atlantique. Les dommages touchent uniquement la voie ferrée. Ainsi, il n'y a eu aucun déversement et aucune blessure résultant de l'incident.»

La compagnie a ajouté que «l’équipe d'intervention du chemin de fer est présentement sur les lieux afin d'évaluer les dommages et préparer le terrain pour les travaux à venir». «Des routes alternatives seront établies dans les plus brefs délais afin de maintenir le service aux clients.»

«Nous collaborons avec les autorités locales et provinciales afin d'assurer un retour à l'ordre dans les meilleurs délais», a souligné Genesee & Wyoming Canada Inc., ajoutant que les dommages sont importants.

Les clients de St-Laurent & Atlantique sont situés principalement en Nouvelle-Angleterre, du côté américain, et dans la région de l’Estrie, du côté canadien, où elle dessert des villes comme Coaticook, Sherbrooke, Windsor et Richmond grâce à plusieurs embranchements privés et publics, à des entrepôts et des centres de transbordement pour marchandises en vrac. Au Québec, elle a comme principal partenaire le Chemin de fer Canadien National (CN) avec qui elle partage une gare de triage à Richmond.

Le ministre de la Famille et député de Sherbrooke, Luc Fortin, s'est rendu sur place samedi après-midi pour constater l'ampleur des dégâts. Il a tenu à se montrer rassurant. «On sera là pour soutenir les entrepreneurs de la région», a dit M. Fortin, qui est aussi ministre responsable de la région de l'Estrie, lors d’un point de presse conjoint avec la députée de Richmond, Karine Vallières.

Les glaces ont aussi emporté sur leur passage une section de la passerelle voisine qui sert de piste cyclable l'été et de sentier de motoneige l'hiver.

Avec la collaboration de Jean-François Desbiens