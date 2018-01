Valérie Plante et la langue française

Tout le monde aime Valérie Plante. Ou du moins, tout le monde dit l’aimer, même si on découvre encore une fois que la « politique autrement » n’est qu’un slogan parfaitement compatible avec le reniement de ses promesses électorales.

Ces jours-ci, on lui reproche l’augmentation des taxes municipales.

Bilingue

Mais il n’y a pas que ça. Jeudi dernier, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) nous apprenait que l’administration Plante a présenté son budget de manière intégralement bilingue.

On devine que la SSJBM n’a pas apprécié.

D’ailleurs, son président, Maxime Laporte, a tenu à rappeler à la mairesse que, quoi qu’elle en pense, sa ville est de langue française et que c’est son premier devoir de respecter cela.

Mais la tendance à l’anglicisation de la métropole ne date pas d’hier. Valérie Plante ne fait qu’y céder.

On le sait, certains Montréalais issus de la communauté anglaise et de l’immigration ont un réflexe partitionniste. Ils voudraient séparer Montréal du reste du Québec. Ils s’imaginent la première comme une cité cosmopolite, multiculturelle et branchée, et le second comme un résidu historique peuplé de Québécois de souche unilingues culturellement retardés.

En d’autres mots, le peuple montréalais émergent veut de moins en moins se définir à partir du cadre québécois. Et il fait justement du bilinguisme intégral son marqueur identitaire le plus fort.

Le français doit être présent, à la manière d’un accommodement fait aux francophones, mais ne doit pas prédominer. Concrètement, cela veut dire qu’on peut fonctionner à Montréal sans parler un mot de français. C’est le principe du bonjour-hi.

On en revient au rôle des autorités.

Québec

Que fait la mairesse ? Rappelle-t-elle, malgré tout, que Montréal est une ville française et qu’il faut résister à son anglicisation ?

Ou décide-t-elle de participer à ce mouvement en l’encourageant et en l’accélérant ?

Pour l’instant, elle tourne le dos au Québec.