Vivre à cinq dans un Westfalia 1977

Zack, 12 ans, Abby, 10 ans et Loralou Robichaud, 8 ans, jouent les aventuriers avec leurs parents Kate Chassé et Mike Robichaud depuis le 30 septembre.

Ils ont vu des volcans, des ruines aztèques, des singes et ont décoré un ananas de fleurs tropicales et de tranches de caramboles pour Noël.

« On était à 1600 m d’altitude, au-dessus des nuages. On voyait la mer. C’était dur parce qu’on a grimpé pendant presque quatre heures, mais c’était vraiment beau », raconte Zack.

« C’était excitant, c’était la première fois que je faisais du surf et j’ai réussi à me mettre debout sur la planche », raconte la jeune fille.

« Tout est propice à faire de l’éducation. On convertit les monnaies, on visite des musées, on pratique notre anglais et notre espagnol », explique l’enseignante en congé différé.