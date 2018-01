Céline Dion forcée d'annuler un troisième spectacle

LAS VEGAS | Céline Dion a été contrainte, samedi soir, d'annuler un troisième spectacle en peu de temps au Colosseum de Las Vegas.

À LIRE AUSSI: Céline Dion de nouveau contrainte d’annuler un spectacle

La chanteuse avait déjà été contrainte d'annuler les représentations de son spectacle en résidence les 6 et 9 janvier.

«Céline souffre d’une irritation à la gorge causée par un rhume. Céline devrait reprendre ses spectacles comme prévu le mardi 16 janvier», a indiqué son équipe sur le compte Twitter de la Québécoise.

«Je suis sincèrement désolée d’annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Vous êtes mes plus grands supporteurs et je suis dévastée de vous décevoir...», a ajouté la chanteuse.

Je suis sincèrement désolée d’annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Vous êtes mes plus grands supporteurs et je suis dévastée de vous décevoir... - Céline xx.. https://t.co/MDIeQr8dcs — Celine Dion (@celinedion) 14 janvier 2018

La chanteuse devrait être de retour sur la scène du Colosseum mardi. Quatre représentations de son spectacle sont à l'horaire d'ici samedi prochain, avant une pause en février et pour presque tout le mois de mars. La série de spectacles doit se conclure en juin, alors que la chanteuse se lancera dans une tournée en Asie.