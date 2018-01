Dove Cameron en 5 points

Elle célébrera son 22e anniversaire de naissance le 15 janvier, mais déjà, son nom est sur toutes les lèvres ! Surtout depuis sa première apparition marquée au gala des Golden Globes la semaine dernière...

1. Son vrai nom, celui qui apparaît sur son certificat de naissance, est Chloe Celeste Hosterman. Elle a décidé d’adopter le prénom « Dove », un surnom donné par son père alors qu’elle était toute petite. Son père étant décédé lorsqu’elle avait 15 ans, elle a légalement fait changer son nom pour lui rendre hommage.

2. En 2012, elle est devenue la tête d’affiche de la télésérie de Disney Liv et Maddie. En fait, Dove se retrouve deux fois dans la distribution de l’émission : elle tient le rôle des jumelles Liv et Maddie Rooney ! La série a tiré sa révérence en mars 2017, au terme de sa quatrième saison.

3. Elle est également connue pour son rôle dans les films de Disney Descendants et Descendants 2. Elle y campe Mal, la fille de Maleficient. Pour l’occasion, elle arbore une flamboyante chevelure mauve.

4. On a pu la voir sur scène en 2016 et en 2017 dans des productions en direct de Hairspray et de Mamma Mia. Son prochain objectif : décrocher le rôle-titre dans l’adaptation d’Anastasia. D’ailleurs, ce sont des fans qui lui ont mis ce projet en tête !

5. Bonne nouvelle : Dove a commencé à travailler sur un premier album. Sa chanson Talks About devrait voir le jour cette année... À suivre !

