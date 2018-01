Inconforts digestifs: le gluten est-il le vrai coupable?

Les aliments sans gluten sont en vogue et plusieurs les intègrent à leur alimentation, espérant améliorer leur santé, surtout dans le cas d’inconforts digestifs. Mais le gluten est-il vraiment le seul coupable ? Faisons le point !

Le gluten : une protéine alimentaire

Le gluten est une protéine que l’on retrouve naturellement dans certaines céréales comme le blé (incluant l’épeautre et le kamut), le seigle, l’orge, le triticale et l’avoine non certifiée sans gluten. S’il est naturel de retrouver du gluten dans le pain et d’autres produits de boulangerie, plusieurs autres aliments peuvent en renfermer. C’est notamment le cas de certains produits comme les vinaigrettes et les sauces, les bouillons, les épices, la bière et plusieurs autres produits transformés.

Bon à savoir ! Le gluten joue un rôle important dans l’industrie alimentaire, notamment pour le volume et l’élasticité des produits de boulangerie.

L’intolérance au gluten

La majorité des gens ne présente pas d’inconfort à la suite de l’ingestion de gluten. Toutefois, pour 1 % de la population aux prises avec une maladie auto-immune que l’on nomme maladie cœliaque, l’ingestion de gluten, et même de traces de gluten, entraînera une réaction immunitaire. Les symptômes associés à cette maladie sont non spécifiques et multiples : diarrhée chronique, constipation, fatigue, ballonnements, ostéoporose, douleurs articulaires et plusieurs autres. Cette maladie peut être également associée au diabète de type 1, à des problèmes de glande thyroïde, des troubles psychiatriques et même à l’infertilité. Une fois la maladie diagnostiquée, le seul traitement connu est un régime sans gluten strict à vie. Une maladie cœliaque non traitée peut entraîner plusieurs complications : des menstruations irrégulières, une ménopause précoce, des troubles sexuels chez l’homme, une malabsorption alimentaire ainsi qu’une hausse des risques de développer un cancer du petit intestin.

D’un autre côté, chez 3 à 6 % de la population, on observe une sensibilité au gluten non cœliaque. Cette condition est caractérisée par des symptômes intestinaux et extra-intestinaux suivant l’ingestion de gluten. On remarquera alors des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées, de la constipation, mais également des sensations de malaise, de fatigue et d’anxiété à la suite de l’ingestion de gluten.

Attention toutefois aux associations trop hâtives ! Il n’y a pas que le gluten qui puisse engendrer de tels symptômes. Saviez-vous que le blé, source naturelle de gluten, contient également des fructanes, des chaînes de fructose (des sucres) qui sont bien peu absorbées par l’intestin ? Se retrouvant alors dans le côlon, elles fermentent et peuvent alors aussi être à l’origine de ces inconforts.

L’approche FODMAP

Développée par une nutritionniste australienne, l’approche FODMAP propose de limiter les aliments contenant des glucides ou sucres qu’on dit fermentescibles, tels les fructanes. En plus du blé, les légumineuses, plusieurs fruits et légumes et les produits laitiers contiennent eux aussi des glucides peu absorbés par l’intestin et qui peuvent fermenter dans le côlon pour causer des inconforts digestifs. Les FODMAP sont souvent en cause chez les gens atteints du syndrome de l’intestin irritable, une condition qui amène son lot de problèmes intestinaux.

Sensibilité au gluten ou aux FODMAP ?

Une intolérance est suspectée ? Avant de faire des tests plus exhaustifs, il demeure primordial de faire évaluer son alimentation par une nutritionniste. Il arrive fréquemment qu’une répartition inadéquate des nutriments ou des portions excessives soient à l’origine des inconforts. Si ceux-ci persistent malgré les modifications suggérées, il sera nécessaire d’investiguer davantage.

Si le gluten est en cause, les inconforts seront présents lors d’ingestion de blé, mais aussi de toutes les céréales qui en contiennent. Dans le cas où les réactions indésirables seraient causées uniquement par le blé, on pourra suspecter davantage les fructanes du blé et, possiblement, d’autres aliments sources de FODMAP. L’approche FODMAP sera alors une piste intéressante à suivre. Un régime d’exclusion des FODMAP pourra être suivi pour une durée de 2 à 4 semaines ou jusqu’à ce que les symptômes gastro-intestinaux disparaissent considérablement. Les aliments riches en FODMAP seront ensuite réintroduits très progressivement. Ce régime est le régime le plus efficace pour ceux souffrant du syndrome d’intestin irritable.

Les dangers d’un autodiagnostic !

Avant d’entreprendre un régime sans gluten, il est primordial d’être assuré d’un diagnostic justifiant l’arrêt de la consommation du gluten. Si un individu se prive de consommer du gluten avant de faire les tests nécessaires, la maladie cœliaque ne pourra être détectée.

Un régime exempt de gluten peut entraîner une monotonie alimentaire et engendrer certaines carences nutritionnelles. Plus transformés, les produits sans gluten contiennent généralement davantage de sucres, de gras, de sel, ainsi que plusieurs additifs alimentaires.

Une intolérance alimentaire est suspectée ? N’hésitez pas à contacter un professionnel de la santé. Consultez également le site web de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec pour trouver une nutritionniste qui vous épaulera dans cette démarche.