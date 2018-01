J.F. Kennedy à l’opéra et Alain Lefèvre

Plus que dynamique, la scène classique du Tout-Montréal regorgera d’activités pour les mois à venir. De tous les concerts et prestations scéniques offerts, nous avons retenu l’opéra sur le mythique président John F. Kennedy, le doublé du pianiste Alain Lefèvre, qui soutiendra la cause des enfants réfugiés haïtiens, et la soprano Marie-Josée Lord avec Femmes. Bonne saison 2018 !

Créée en 2016 par le Fort Worth Opera, l’American Lyric Theater et l’Opéra de Montréal, cette vaste fresque raconte la dernière nuit du plus charismatique des présidents. Nous retrouverons dans les rôles ­principaux le baryton Matthew Worth et la mezzo-soprano Daniela Mack (M. et Mme Kennedy), le baryton-basse Daniel Okulitch (Lyndon B. Johnson), la mezzo-soprano Cree Carrico (Rosemary Kennedy) et le ténor Colin Judson dans le rôle de Khrushchev. Jusqu’au 3 février, à la salle Wilfrid-Pelletier.