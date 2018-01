Montréal : heure de pointe difficile lundi matin à cause du chargement de la neige

L’heure de pointe s’annonce difficile lundi matin à Montréal puisque les rues principales n’auront pas toutes été déneigées à la suite de la quatrième opération de chargement de la saison hivernale, qui s'est amorcée dimanche vers 19 h.

Les Montréalais sont invités par la Ville à utiliser les transports en commun pour leur retour au travail, lundi matin.

Ils devront s’armer de patience avant de voir les rues complètement déneigées. «On a reçu 36 centimètres entre vendredi soir et samedi soir, donc on va avoir besoin d’un minimum de cinq jours. On va avancer à raison de 15 % par jour, ce qui veut dire 1500 kilomètres par jour», a expliqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, dimanche matin en entrevue à LCN.

Au cours des 36 premières heures, la priorité sera donnée aux grandes artères de la ville et aux axes de transports qui desservent les écoles, les hôpitaux, les stations de métro et les circuits d'autobus.

Par la suite, ce sera au tour des rues résidentielles. «La dernière rue résidentielle pourrait être chargée vendredi soir ou samedi prochain», a prévenu Philippe Sabourin.

Les citoyens qui souhaitent avoir de l’information sur les opérations de déneigement en cours peuvent consulter le site ville.montreal.qc.ca/deneigement ou télécharger l’application INFO-Neige-MTL.