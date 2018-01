Pétrolier iranien en feu: plus d'espoir de retrouver des survivants

TÉHÉRAN, Iran | Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants parmi les 29 membres d'équipage du pétrolier iranien en feu depuis une semaine en mer de Chine, a dit à la TV d'État le porte-parole de l'équipe de secours mise en place par l’Iran.

Le tanker comptait à son bord 32 membres d'équipage -30 Iraniens et deux Bangladais. Trois corps ont été retrouvés.

«Les membres d’équipage du navire été tués au cours de la première heure après l’accident à cause de la puissance de l’explosion et des émanations de gaz», a déclaré le porte-parole Mohammad Rastad.

«Il n’y a aucun espoir de retrouver des survivants (...). Les deux tiers du pétrolier ont coulé, le feu s’est propagé et entoure totalement le navire et on ne peut plus s'en approcher», a-t-il ajouté.

Le tanker Sanchi, avec 136 000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu le 6 janvier suite à sa collision avec un navire de fret chinois. L'accident s'est produit à environ 300 kilomètres à l'est de la ville chinoise de Shanghai.

Il avait dérivé après l'accident pour entrer dans les eaux japonaises.

Le pétrolier, battant pavillon panaméen, appartient à la National Iranian Tanker Company (NITC), l'opérateur administrant la flotte de navires pétroliers de l'Iran. Il acheminait des produits à la firme sud-coréenne Hanwha Total.