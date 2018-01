Si un extraterrestre me demandait ce que le mot « Trump » veut dire, voici ce que je lui répondrais.

Trump, c’est aller aux toilettes et ne pas fermer la porte. C’est dire tout ce qui te passe par la tête, au moment même où ça te passe par la tête. C’est te foutre totalement des règles de bienséance et de savoir-vivre.

C’est roter à table. Te fouiller dans le nez devant les invités. Te gratter les fesses en public.

LE RÈGNE DE LA LAIDEUR

Te pointer dans un gala habillé comme la chienne à Jacques. Te sacrer du décorum.

Ne pas faire d’effort. Te montrer sous ton pire jour. Embrasser la vulgarité de l’époque. Ne pas lever la lunette de toilette quand tu pisses. Te foutre des autres.

Parler tout croche. Concevoir la langue comme un simple outil de communication. Préférer ce qui est utile à ce qui est beau.

Fuir tout ce qui t’élève, t’inspire, te grandit, t’exalte, te rend meilleur. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.

Tout ramener au plancher des vaches. Viser le dénominateur commun. Faire passer ceux qui coulent. Donner un diplôme de prof à des gens qui ne savent pas écrire.

Enseigner le rap, mais pas la littérature. L’économie, mais pas la philosophie. Abolir le vouvoiement. Engueuler le prof de ton enfant parce qu’il lui a donné une mauvaise note. Lui dire que c’est toi qui paies son salaire.

Passer ses journées à regarder des téléréalités. Prendre plaisir à regarder l’homme dans ce qu’il a de plus commun, de plus vil, de plus bas. Se comparer à plus petit que soi.

Préférer le divertissement à l’art. Voir des films pour passer le temps.

Juger les gens selon leur salaire, la grosseur de leur maison, la marque de leur auto.

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE

Se moquer des gens qui parlent bien. « Non, mais pour qui se prend-il ? Des mots à quatre syllabes. Tu parles d’un snob ».

Vouloir tout, tout de suite. Ne pas faire d’effort. Café instant. Mets congelés. Justice expéditive. Stars d’un soir. Tweeter plutôt qu’écrire. Apporter son téléphone à la piscine. Prendre ses messages à la table.

Intimider. Harceler. Insulter. Menacer. Inviter une personne à une émission de télé pour l’humilier publiquement. Se mettre à six contre elle. Dire à une jeune fille qu’elle chante comme un pied devant un million de personnes.

Se battre en justice pour avoir le droit d’humilier un handicapé. Bitcher. Dénigrer. Calomnier.

Pétasse. Douchebag. Selfie. Botox. Maquillage permanent. Faux seins. Nouveau riche. Grande gueule. Bien pensant. Curé. Police.

Gagner un milliard à la loto. Se doper pour gagner une médaille. Prendre des raccourcis. Fuir le fisc. Tricher. Copier. Contourner les règles. S’habiller mou.

L’ÂGE DES TÉNÈBRES

Ne pas voter. Tous des pourris. Tous des voleurs. Dégage.

Préférer l’extrême au centre. La grossièreté à la langue de bois. L’authenticité à la réflexion.

Baisser la barre. Diminuer les exigences. Donner aux gens ce qu’ils veulent. Se contenter de peu.

Vouloir un leader qui nous ressemble plutôt qu’une personne exceptionnelle capable de nous amener plus loin.

Bref, si un extraterrestre descendait sur Terre et me demandait qui est Trump, je ne me défilerais pas et lui donnerais la seule réponse qui vaille.

« Trump, c’est nous. »