Une halte-garderie au conseil d’arrondissement de Lachine

L’arrondissement de Lachine, à Montréal, met en place une halte-garderie lors des séances du conseil d’arrondissement, qui se déroulent une fois par mois le lundi.

«Ça permettra aux mamans et aux papas de participer à la vie démocratique», s’est réjouie la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, qui précise que l’idée vient d’un résident de l’arrondissement.

Le hall d’entrée de la salle du conseil accueillera, à partir de lundi soir, la halte-garderie qui sera ouverte pour les enfants de trois ans et plus. Le service gratuit sera offert par la garderie Les amis et moi de 18 h 30 à 21 h 30.

La mairesse précise aussi que l’heure d’ouverture du conseil est maintenant à 19 h pour accommoder les jeunes familles. Les séances s’ouvraient auparavant à 20 h.

Des initiatives du même genre ont déjà été mises sur pied dans l’arrondissement de Ville-Marie et à l’hôtel de ville de Montréal.

Les citoyens de Lachine peuvent aussi maintenant avoir accès aux sommaires décisionnels, qui détaillent chaque point de l’ordre du jour, le vendredi précédant la prochaine séance du conseil d’arrondissement.