[VIDÉO] Un phoque m’a donné un bec et j’ai flatté un renard arctique

Me faire donner un bec par un phoque et cajoler un renard arctique étaient probablement les dernières choses que je me serais attendu à faire dans ma vie. Et pourtant, tout ça s’est produit en une matinée.

Ces expériences hors du commun font partie du quotidien des guides animaliers qui travaillent avec ces bêtes à l’Aquarium du Québec. Pendant le temps des Fêtes, nous sommes justement allés à leur rencontre pour voir comment on soigne ces animaux en captivité.

Cette journée-là, il faisait environ -30 °C. Ce n’était pas chaud pour les orteils, mais les phoques et les renards arctiques, eux, ne s’en souciaient pas vraiment... Quant aux guides animaliers, dans les jours où le Québec a connu des températures glaciales, ils étaient tout de même à leur poste, bien habillés, et s’occupaient des animaux à l’extérieur. Ils apprennent des tours aux phoques, les entraînent et les nourrissent. Ils font la même chose avec les renards arctiques.

Apprivoiser ces animaux est vital pour les manipuler et veiller à leur santé. Les guides animaliers doivent pouvoir examiner leur dentition, par exemple. Il est assez impressionnant de voir à quel point les animaux sont «dociles», malgré leur caractère plutôt sauvage. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour manger du poisson! D’ailleurs, n’essayez surtout pas de vous faire embrasser par un phoque dans son habitat naturel... ce n’est pas recommandé!

Une expérience similaire pour le public

Croyez-le ou non, il est possible de vivre sensiblement ce que nous avons vécu... sans la caméra dans votre visage!

En effet, l’Aquarium du Québec offre un forfait «animalier d’un jour» qui, pour 250 $, vous permettra d'assister les entraîneurs des ours blancs, des morses, des phoques et des renards arctiques l'espace d'une matinée (9 h à 12 h). La moitié du montant va directement au Fonds de conservation de l’Aquarium du Québec.

