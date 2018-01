Comportements inquiétants envers des femmes: un jeune homme recherché à Sherbrooke

SHERBROOKE | La police tente de localiser un jeune homme qui aurait eu des comportements inquiétants avec de parfaites inconnues et qui aurait même tenté d’embrasser l’une d’elles de force au cours de l’automne, à Sherbrooke, en Estrie.

Le 9 octobre, vers 20 h, le suspect s’est présenté au conservatoire de musique situé sur la rue du Conseil, sans aucune raison particulière. Seule une femme se trouvait à la réception au moment des faits.

Il a répété le même manège huit jours plus tard, le 16 octobre.

Portrait-robot PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE SHERBROOKE

Dans les deux cas, il se serait montré très insistant auprès des deux femmes à qui il s’est adressé. À l’une d’elles, il a posé des questions très personnelles, en plus de la complimenter sur son physique.

Il lui aurait également demandé d’inscrire son nom sur un bout de papier afin qu’il puisse la retrouver sur Facebook.

À l’autre femme, il lui aurait pris la main fermement sans vouloir la lâcher.

Selon la police, ces deux événements impliqueraient le même individu. Ce même homme se serait présenté le 19 octobre dans une animalerie de la rue Galt. Il aurait alors fait le tour du commerce pour s’apercevoir qu’il était seul avec la commis.

«Il l’a alors pris par la main et l’approchée de lui, lui a fait un câlin et a tenté de l’embrasser sur la bouche, a indiqué la police de Sherbrooke dans un communiqué. Il a réussi à l’embrasser sur la joue, tout près de la bouche à deux reprises. Il a tenté une troisième fois sur la bouche, mais la victime a réussi à le repousser. Par la suite il a ouvert ses mains et s’approchait de la poitrine de la victime en lui disant qu’elle avait un beau corps. La victime lui a dit de quitter en prenant le téléphone.»

L’homme recherché pour ces trois incidents s’exprimerait dans un très mauvais anglais.

À la suite des plaintes déposées par les victimes, les policiers ont été en mesure de réaliser des portraits-robots du jeune homme recherché, qui serait âgé entre 18 et 20 ans.