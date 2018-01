« Fake news » à l’hôtel de ville

« Plus de bienvenue, moins de taxes ». Il me semble qu’on avait bien lu. Sur les pancartes de la candidate Valérie Plante, le message était clair : pas d’augmentation de taxes. Vous aviez compris la même chose, non ?

Comment, à peine trois mois plus tard, la nouvelle mairesse de gauche peut-elle se présenter devant ses électeurs de la classe moyenne en annonçant une augmentation de taxes aussi subite que salée ? Dans le quartier Rosemont, 5,6 % de hausse. Dans Villeray, 5,4 %. Pas les plus huppés de la métropole.

L’égérie de la « nouvelle politique » vient de prouver qu’elle est finalement comme les autres. Elle avait promis de « gérer serré », mais s’est lâchée dans les dépenses. Pareil budget, on n’avait pas vu ça depuis Gérald Tremblay, pas forcément un modèle.

Mentir avec le sourire

La mairesse a très mal abordé la chose en niant ses propres affirmations. « Mauvaise communication », dit-elle. Trop facile. N’a-t-elle pas lancé sa campagne en clamant haut et fort : « Pour inciter les familles à rester à Montréal, nous allons couper dans leurs taxes » ? On n’a pas rêvé. Elle l’a bien dit. Nous faire croire le contraire est une insulte à notre intelligence.

Son regard fuyant dit tout, sauf « je suis désolée ». Tremblay a fini par revenir sur sa décision. Mais Plante, elle, n’en démord pas. Hausse de taxes il y aura.

De gros dégâts

Se rend-elle compte qu’elle contribue au cynisme ambiant ? Que vaut la parole d’un politicien ? Tous des vire-capot ? Voilà ce que se demandent avec raison les électeurs.

En attendant, cette augmentation imprévue de votre facture de taxes municipales aura un impact majeur sur les commerçants qui peinent à faire leurs frais, sans parler des propriétaires qui n’auront d’autre choix que d’en refiler une partie à leurs locataires.