Inondations dans Duberger–Les Saules: dur combat à mener contre l'eau et les glaces

Deux jours après la crue soudaine de la rivière Saint-Charles, l’eau commençait à se retirer dans les rues affectées avec le feu vert des autorités pour mener une opération extrêmement délicate aux abords de l’embâcle.

Après avoir été forcés de battre en retraite en raison de l’intensité du courant, les pompiers ont pu approcher l’embâcle, lundi. Le niveau et le débit de la rivière ayant diminué, les imposantes pelles mécaniques se sont mises à l’œuvre avec prudence près des glaces, en avant-midi.

« Les gens devraient pouvoir revenir graduellement, [les travailleurs] sont en train de nettoyer la glace », a déclaré Régis Labeaume lors d’une visite en début de soirée sur le site, lundi, la première depuis le début du sinistre.

Le maire de Québec a dressé un portrait positif de la situation alors que l’eau s’est abaissée de plusieurs dizaines de centimètres dans les rues. Toutefois, l’avenue Saint-Léandre et une partie de Marivaux demeuraient recouvertes de façon importante.

Plusieurs questions demeuraient toutefois sans réponse alors que les autorités refusent de s’avancer sur le moment où les premiers résidents pourront réintégrer leur domicile. « Il est trop tôt pour se prononcer », a affirmé le porte-parole de la Sécurité publique, Bill Noonan, en évoquant des progrès « très encourageants » au terme de cette première journée de travaux.

« On ne peut pas en faire plus »

Les travailleurs se relaient jour et nuit pour nettoyer le site et assurer la sécurité des lieux. Lundi, une brèche a été ouverte dans l’embâcle et la glace a été brisée en aval de la rivière pour rendre possible l’écoulement de l’eau.

Une station de pompage dans le secteur a aussi été libérée des glaces à l’aide de la pelle-araignée. Heureusement, aucun bris n’a été constaté à l’intérieur.

Le maire de Québec a tenu à rendre hommage aux policiers, pompiers et autres ouvriers sur le site. « Tout le monde a fait un travail exceptionnel. [...] Évidemment, les sinistrés trouveront qu’on n’en fait jamais assez, mais on ne peut pas faire plus. La nature est là, on ne peut pas la défier à ce point-là », a-t-il lancé.

La crue va reprendre

Un défi supplémentaire devait toutefois se poser dans la nuit de lundi à mardi alors que la Sécurité publique était contrainte d’ouvrir les valves du barrage situé à la sortie du lac Saint-Charles. Elles avaient été fermées la nuit précédente pour faciliter les opérations sur le terrain.

« Ils vont y aller tranquillement, mais il n’en demeure pas moins que la crue des eaux va monter [...]. On n’a pas le choix », a expliqué Régis Labeaume, puisqu’après 24 heures, le barrage ne peut plus retenir l’eau qui s’accumule derrière lui.

Les autorités font le pari que le canal qui a été ouvert en bordure de la rivière permettra d’éviter un autre débordement. « L’eau a recommencé à circuler au niveau de la rivière, il reste encore de l’eau au niveau des rues, mais ça a diminué de façon quand même assez importante », a souligné Bill Noonan.

— Avec la collaboration de Catherine Bouchard

Les sinistrés de la Saint-Charles ont des questions pour la Ville et le ministère

Les citoyens inondés par la rivière Saint-Charles sont venus en grand nombre assister à la rencontre d’information organisée dans la foulée du sinistre.

Photo Dominique Lelièvre

Une centaine de résidents assistent à la rencontre qui a débuté vers 19h30 au Centre communautaire Les Saules, situé tout près de l’endroit où la crue des eaux soudaine les a pris par surprise, samedi.

Les citoyens espèrent en apprendre davantage sur l’aide promise par Québec, plus tôt dans la journée, ou sur le moment où ils pourront accéder de nouveau à leur propriété.

L’émotion et la détresse se lisaient encore sur de nombreux visages à l'entrée de la salle communautaire, deux jours après les événements. «J’ai de gros problèmes, a lancé un participant de la rencontre, Pierre Aubin. Ma maison est vendue et notre condo est acheté, mais notre acheteur s’est désisté. Qui voudrait rester là alors qu’il y a eu quatre pieds d’eau dans le sous-sol?», demandait-il.

L’homme laisse entendre que la Ville de Québec manquait de préparation pour faire face à un tel débordement. En 1981, une inondation similaire était pourtant survenue dans le même secteur.

«Je pense qu’il y a quelqu’un qui n’a pas fait sa job avant que ça arrive, ça, j’en suis persuadé. (...) Des affaires comme ça, c’est déjà arrivé, et ils faisaient venir deux pelles mécaniques sur le pont tout de suite. Là, ils ont eu peur d’inonder plus loin», a-t-il dénoncé.

Au total, 47 résidences et bâtiments, soit environ 70 citoyens, ont été évacués à la suite de la crue des eaux soudaine, samedi après-midi.