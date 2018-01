La Toyota Avalon n’a plus l’air d’une voiture pour personne âgée

Toyota fait un effort considérable pour ajouter un peu de dynamisme à sa gamme de véhicules, et c’est au tour de l’Avalon de repasser à la table à dessin.

Sans renier ses consommateurs plus âgés et plus conservateurs, Toyota a injecté une petite dose d’émotion dans ce véhicule qui, avouons-le, n’a jamais eu la réputation d’être bien excitant.

Un peu comme elle l’a fait avec la nouvelle Camry, Toyota a présenté une Avalon adoptant deux calandres bien distinctes; l’une plus agressive et l’autre davantage portée vers le luxe.

Les versions XSE et Touring reçoivent ainsi un museau plus sportif, tandis que les XLE et Limited conservent une allure plus conservatrice qui demeure davantage fidèle à ce qu’on connaît déjà de l’Avalon.

Toyota Avalon 2019

Toyota Avalon 2019

Sous le capot, cette nouvelle génération profitera des mêmes composantes mécaniques qui animent la Toyota Camry, elle aussi récemment renouvelée de A à Z.

Son moteur V6 de 3,5 litres offrira donc vraisemblablement la même puissance que celle de la Camry, établie à 301 chevaux. Une version hybride équipée d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres est aussi au menu. Une nouvelle transmission automatique à huit rapports sera jumelée au V6 alors que le moteur hybride fera plutôt appel à une boîte à variation continue (CVT).

Toyota Avalon 2019

Comme c’est le cas pour tous les véhicules vendus par Toyota au Canada, la nouvelle Avalon sera aussi équipée de l’ensemble de sécurité active Safety Sense. De série, l’Avalon 2019 sera munie des éléments suivants:

- Système précollision avec détection de piétons

- Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction

- Phares de route automatiques

- Régulateur de vitesse dynamique

Pour une première fois dans un modèle Toyota, l’Avalon 2019 offrira aussi un système d’infodivertissement compatible avec Apple CarPlay. Mettons qu’il était temps. Aucun mot, toutefois, sur une éventuelle connectivité avec Android Auto...

Cette nouvelle Avalon pourra aussi être livrée avec un système audio JBL à 14 hauts-parleurs de 1200 watts. Oui, vous avez bien lu. 1200 watts dans une voiture!

Toyota Avalon 2019

Pour se dissocier de l’image vieillotte de l’Avalon, Toyota a décidément pris le taureau par les cornes. Reste à voir si le comportement routier sera digne de toutes ces nouveautés.

La Toyota Avalon 2019 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens vers la fin du printemps. La gamme de prix du modèle demeure inconnue pour le moment. Pour 2018, l’Avalon est disponible à partir de 42 764$.