Un système de collusion «large et étendu» à Longueuil aussi

À coup de cotisations récurrentes et occultes de 5000 $ à 25 000 $, cinq firmes ont réussi à rafler la quasi-totalité des contrats municipaux de génie à Longueuil pendant près d’une décennie. Un système piloté à tour de rôle par deux attachés politiques des ex-maires Jacques Olivier et Claude Gladu.

À Longueuil, la cinquième ville en importance au Québec, la collusion a bien peu défrayé les manchettes.

Il est maintenant possible d’expliquer en détail le fonctionnement d’un système qui semblait à l’époque aussi bien rodé qu’à Montréal ou à Laval, même si aucune accusation criminelle n’a été portée dans ce dossier.

De 2002 à 2009, les firmes Dessau et Consultants S.M., Cima+, SNC-Lavalin et Genivar ont dominé les contrats à Longueuil grâce à un de système de collusion « large et étendu », selon des documents issus d’une large enquête du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

En échange, les firmes cotisaient de façon récurrente à une caisse occulte du Parti municipal de Longueuil (PML) via deux organisateurs politiques, André Létourneau et Serge Sévigny, qui en menaient large dans le système, toujours selon ces documents.

Au cours des derniers mois, Le Journal s’est entretenu avec une demi-douzaine d’anciens fonctionnaires, employés politiques et ingénieurs impliqués au cours des 10 dernières années dans cette ville de la Rive-Sud de Montréal.

L’auteur de ces lignes a aussi consulté des centaines de pages de preuves, décisions, d’admissions et de transcrits d’interrogatoires entre des ingénieurs et enquêteurs de l’OIQ.

Contrats au prorata

Selon un témoignage du syndic adjoint de l’OIQ, Réal Giroux, en décembre dernier, les cinq firmes de génie fournissaient régulièrement des montants allant de 5000 $ à 25 000 $ à une caisse occulte du PML dans le but d’obtenir leur part des contrats.

Le système à Longueuil se distingue de ceux qui ont été mis à jour et démantelés à Montréal et Laval de par son fonctionnement.

Plutôt que de devoir cotiser un pourcentage fixe de la valeur des contrats municipaux à une caisse politique occulte à la fin de l’année, les entreprises à Longueuil recevaient des contrats au prorata de leurs contributions, ont expliqué deux sources.

Ainsi, plus une firme contribuait au PML, plus elle recevait de contrats durant l’année suivante, expliquent ces sources. Cela a permis aux cinq firmes de génie-conseil de carrément éliminer leur compétition année après année, car de plus petites firmes n’étaient pas en mesure de cotiser à la même hauteur.

Une source a même dit avoir vu un document Excel utilisé par de hauts fonctionnaires dans le but de faire le suivi des dons de chaque firme et d’ensuite s’assurer qu’elles recevaient leur « juste part » des contrats.

Sans surprise, les entreprises collusionnaires étaient particulièrement généreuses durant les années préélectorales, selon trois sources.

À ce jour, deux ex-patrons de firmes ont déjà plaidé coupables d’avoir participé à ce système devant l’OIQ, et deux anciens hauts fonctionnaires de la ville de Longueuil vont faire face à la musique demain et mercredi.

Chefs d’orchestre au politique

Pour leur part, les organisateurs politiques André Létourneau et Serge Sévigny étaient les chefs d’orchestre de ce système et le point de contact entre le politique et les entreprises, selon ce qu’a affirmé le syndic adjoint Réal Giroux de l’OIQ durant un interrogatoire avec l’ex-DG de Longueuil, Claude Léger, en 2016.

Le syndic adjoint a aussi indiqué que les deux organisateurs étaient avisés des contrats de génie à venir et s’occupaient de diviser le tout entre les cinq firmes.

« Il y avait quelqu’un très près des autorités de la Ville qui, littéralement, pilotait ce stratagème. Cette personne-là dictait littéralement qui était pour être l’adjudicataire, avait-il expliqué, en parlant de MM. Létourneau et Sévigny.

« Par exemple, mettons qu’on parle d’un appel d’offres, cette personne-là pouvait communiquer avec les firmes, toujours les mêmes personnes et dicter : “Telle firme va avoir le contrat. Donc, cette firme-là va proposer sa soumission au barème de [l’Association des ingénieurs-conseils du Québec].” [...] La même personne prenait contact avec les quatre autres firmes, leur dictant de soumissionner plus haut que le barème.»

Soulignons que MM Létourneau et Sévigny ne font face à aucune accusation criminelle.

M. Sévigny a nié toutes ces allégations durant une brève entrevue, tandis que M. Létourneau n’a jamais rappelé Le Journal.

Même s’ils étaient respectivement des proches des maires Jacques Olivier et Claude Gladu à l’époque, aucun indice ne permet de démontrer que les ex-politiciens étaient impliqués, ou même au courant, de la collusion.

Aucun des deux ex-maires n’a rappelé Le Journal.

Des détails inédits

Des soumissions identiques à la cenne près Une liste d’appels d’offres détaillant tous les soumissionnaires et gagnants de contrats de génie à Longueuil entre 2001 et 2010 montre « très clairement » la domination des cinq firmes à Longueuil. C’est du moins l’analyse de nombreux ex-fonctionnaires et ingénieurs consultés. Selon une analyse du syndic adjoint Réal Giroux détaillée dans une récente décision de l’OIQ, 2001 à 2004 était une période de « petite collusion », où de petites entreprises tentaient encore de s’immiscer dans le système de partage de contrat. Dès 2004, c’est le début de la « grande collusion » dominée par SNC-Lavalin, Consultants S.M., Dessau, Cima+ et Genivar, lit-on dans le même document. On peut recenser près d’une centaine de contrats à Longueuil entre 2002 et 2009 où la différence entre la soumission de l’entreprise gagnante et celles des autres collusionnaires est systématiquement de 10 % à 15 %. « C’est sûr qu’ils se sont parlé », ont lancé sans détour quatre ingénieurs qui ont consulté le document. Cela menait souvent à des soumissions perdantes très similaires. Par exemple, dans un appel d’offres divisé en sept lots différents, deux entreprises perdantes ont carrément soumissionné à deux reprises au même montant... À la cenne près!