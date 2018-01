«Brulée», Agnès Maltais se retire après 20 ans de politique

«Brulée» après vingt ans de vie politique, la députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, a confirmé à son tour, mardi, qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections.

En conférence de presse aux côtés de son chef, Jean-François Lisée, la seule élue péquiste de la Capitale-Nationale a indiqué qu’il s’agit d’une «décision mûrement réfléchie». Elle en avait d’ailleurs fait part à M. Lisée vers la fin de la session parlementaire, avant les Fêtes.

«Pourquoi je quitte? Parce que ça fait vingt ans», a résumé Mme Maltais, qui entend tout de même compléter son mandat à titre de députée de Taschereau, comté où elle a été réélue sans interruption depuis 1998.

«Je n’ai plus l’énergie pour m’y consacrer à 100 %, et en bas de 100 %, ce n’est pas mon style, ce n’est pas mon genre», a ajouté Mme Maltais.

«Je pars parce que je veux récupérer ma vie personnelle», a expliqué Mme Maltais, en rappelant que la vie de député implique de travailler de longues heures tous les jours, même le soir et le weekend.

Lisée attristé

«Ce n’est pas parce que je le sais depuis quelques semaines, que je suis moins triste», a réagi M. Lisée.

Avec les départs de Nicole Léger et Alexandre Cloutier, et à la veille de l’annonce d’une candidature dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré (la rumeur veut que ce soit Nathalie Leclerc, fille de Félix Leclerc), Mme Maltais ne pouvait attendre davantage pour faire le point sur son avenir.

Agnès Maltais en a profité pour multiplier les bons mots envers son chef. Elle a promis d’être à ses côtés en 2018, puis en 2022, mais à titre de militante seulement. Elle souhaite notamment travailler à faire en sorte que le comté de Taschereau redevienne le château fort péquiste qu’il a déjà été. «C’est un comté sûr», a affirmé de son côté M. Lisée.

Aux dernières élections générales, toutefois, Mme Maltais avait été réélue avec une majorité de seulement 451 voix sur le Parti libéral. Elle estime que l’adversaire, dans son comté, demeure le Parti libéral du Québec ou la Coalition avenir Québec, mais pas Québec solidaire.

«On serait à 45 % dans les sondages que je partirais pareil», a-t-elle assuré.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a salué la carrière d’Agnès Maltais, qui même dans l’opposition, demeurait «incontournable», selon lui.

«Peu importe nos choix politiques ou nos tendances politiques, c’était une vraie députée, a souligné M. Labeaume. [...] Elle a toujours défendu bec et ongles les dossiers de la Ville de Québec. [...] Ça va créer un grand vide.»

Élue pour la première fois en 1998, Agnès Maltais a occupé différentes fonctions ministérielles au cours de sa carrière, notamment celle de ministre de la Culture et des Communications, sous Lucien Bouchard, de ministre déléguée à l’Emploi, sous Bernard Landry, puis de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sous Pauline Marois.