Bernier a l’œil d’un fan

Tout comme les partisans de l’Impact, Patrice Bernier a hâte de voir quel visage présentera le club quand s’amorcera la saison, dans moins de deux mois.

« Le visage de l’Impact change et se rajeunit. Il y a un nouvel entraîneur, donc c’est une nouvelle ère », a souligné l’ancien capitaine mardi lors du lancement de l’événement Patrice Bernier et ses amis.

« Je suis fan avant tout même si je travaille au club et je veux voir une équipe compétitive et voir des joueurs à qui on peut commencer à s’attacher avant que ne commence le camp.

« Je ne vais pas le cacher, on voit beaucoup de monde qui part et il n’y a pas eu beaucoup d’annonces. »

Nouvel entraîneur

Le nouveau retraité a rappelé que l’arrivée d’un nouvel entraîneur chamboulait parfois les plans.

« Quand on change l’entraîneur, il y a des joueurs qui avaient consenti d’arriver et qui n’arriveront pas parce qu’il y a un nouvel entraîneur. »

Bernier ne semble toutefois pas manquer de confiance à l’égard de Rémi Garde et de ses acolytes.

« Il y a des fans comme moi qui veulent avoir des annonces, je suis sûr que le personnel travaille fort pour amener les meilleurs éléments pour avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. »

Discussions

Par ailleurs, Bernier ne s’est pas dit préoccupé par le fait que certains joueurs ne se sont toujours pas entretenus avec leur nouveau patron.

« Je sais que les joueurs qui étaient à Montréal ont parlé avec l’entraîneur en novembre.

« Ceux qui n’étaient pas à Montréal n’ont pas eu de communication, mais c’est normal, il est reparti rapidement pour aller façonner son personnel. Je le vois que tous les joueurs qui arrivent rencontrent l’entraîneur. »

Bernier a eu l’occasion de discuter avec Laurent Ciman au lendemain de la transaction qui l’a envoyé au Los Angeles FC.

« C’est une surprise en tant que fan et en tant qu’ami, mais sur le plan sportif et affaires, j’ai compris. Il était bien ici et il voulait s’établir et il va sûrement revenir à la fin [de sa carrière]. »

Place aux jeunes

Patrice Bernier a rappelé que c’est un véritable changement de garde qui s’opère chez l’Impact.

« Tout le monde s’était lié à Patrice Bernier, Hassoun Camara et Laurent Ciman et d’autres faces qui ne sont plus là, mais le soccer ça avance et ça change. »

Il a donné un vote de confiance à Rémi Garde quant au développement des jeunes malgré les départs anticipés de Maxime Crépeau et Ballou Tabla.

« Ce qui me rassure, c’est le passé de Rémi Garde. Si on regarde Lyon, il a fait jouer beaucoup de jeunes qui sont maintenant dans d’autres gros championnats. Il a dans son pedigree des jeunes à qui il a laissé des chances. »

Celui qui œuvre maintenant au sein de l’Académie entend apporter son soutien à Rémi Garde s’il en exprime le désir.

« Je croise déjà souvent Rémi et nous échangeons beaucoup. Wilfried Nancy demeure avec l’équipe et pourra bien épauler Rémi à ce niveau, mais je ne suis jamais vraiment bien loin. S’il a besoin d’un quelconque renseignement ou si je peux l’aider d’une façon ou d’une autre, je serai aussi là pour ça. »