Dans la sacoche de... Anne-Élisabeth Bossé

La carrière d’Anne-Élisabeth Bossé a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Elle peut tout jouer avec aplomb et talent. Personnage principal des Simone, femme de caractère des Pays d’en haut, snob dans Les bobos, comique avec Les Appendices, elle est aujourd’hui un des visages les plus connus du Québec. La nouvelle tête d’affiche de la comédie En tout cas, présentée à TVA, nous partage ses musts beauté !

Depuis quelque temps, on te voit faire certaines couvertures de magazines. À quel point te sens-tu à l’aise avec cette image glamour et tendance ?

« Ce n’est pas moi... mais je le vois comme un jeu et je m’y plais. Avec la notoriété, on dirait que j’ose plus. Je me donne beaucoup plus de permissions côté vestimentaire par exemple. Je m’assume plus, ce qui fait en sorte que je me soucie moins de ce que les gens vont penser. »

Dans la vie de tous les jours, à quel point es-tu une fille qui ose côté maquillage/coiffure ?

« Je dirais que je suis plus conservatrice côté coiffure. J’ai la même coupe de cheveux depuis 8 ans ! Il faut dire qu’il y a eu une époque, lorsque je suis arrivée au cégep, à Montréal, où j’ai tout essayé ! J’ai eu les cheveux noirs, rouges, rasés sur le côté... Quand je regarde des photos, ce n’était pas toujours heureux (rires). Aujourd’hui, je sais ce qui me va bien. »

Que recherches-tu dans les produits que tu utilises ?

« Comme j’ai une peau vraiment sèche et fragile, il y a beaucoup de produits qui ne me conviennent pas. Mes produits doivent traiter et soigner ma peau. Je ne possède pas beaucoup de maquillage, mais quand je trouve un produit qui me fait bien, je ne le change pas. Je mets toujours la même chose. »

Quelles sont tes références beauté ?

« Mes références sont Alexa Chung et même Audrey Hepburn dans certains films. Je suis très eurorétro, de type béret avec un petit eye-liner subtil. Je ne suis tellement pas gorgeous glam fifties ni contouring ou Hollywood ! »

Photo Ben Pelosse

1 Le blush Nars teinte orgasm : « C’est censé imiter la couleur des joues après l’orgasme (rires). Ça fait des années que je l’utilise, il fait naturel et donne un teint de brillance. »

2 Le spray protège-chaleur de Kerastase : « Comme je suis frisée dans la vie, mes cheveux subissent les séchoirs et les fers plats, alors ce produit a vraiment changé ma vie ! »

3 L’eau micellaire de Bioderma : « C’est mon démaquillant depuis longtemps. »

4 La crème mentholée Decléor pour la lourdeur des jambes : « C’est à la clinique Skins qu’on me l’a conseillée. Quand je voyage ou après de longues journées de tournage, je l’utilise. Elle fait un effet frais et désenfle vraiment les jambes. »

5 La crème pour le visage Renewing Pack de Valmont : « C’est ma nouvelle crème ! Je l’ai trouvée à l’Amérispa de l’hôtel Crystal, c’est une super crème de jour. Elle fait même un masque quand on la laisse assez longtemps. »

6 L’illuminateur liquide Gosh Lumidrops couleur vanille : « On m’avait mis ça pour un shooting photo et je l’ai adopté. On le met sur le haut de la pommette ou sous l’arcade sourcilière. Pas besoin d’être bon pour l’appliquer ! »

7 Le baume à lèvres Atoderm de Bioderma : « Il est juste un peu parfumé et hyper hydratant. »