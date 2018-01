Pour pouvoir se produire là-bas, la compagnie québécoise devait accepter de faire quelques changements à son spectacle. « Pour ce qui est des costumes, il a fallu mettre des manches aux femmes et allonger les pantalons, dit le fondateur du Cirque Éloize, Jeannot Painchaud. Elles ne pouvaient pas avoir les bras et les jambes nus. »

Un autre numéro où un clown essayait d’imiter une contorsionniste a aussi dû être modifié, car les deux artistes se touchaient. « On l’a transformé en duel de trois hommes et trois femmes, dit Jeannot Painchaud. Les hommes essaient d’imiter les contorsionnistes, sans les toucher. Il y a une espèce de rigolade entre eux. C’est devenu le plus gros succès du spectacle. »

Malgré ces restrictions, Jeannot Painchaud n’a jamais hésité à vouloir emmener son cirque en Arabie saoudite. « Quand tu es invité chez quelqu’un, il y a certaines règles qu’il faut respecter. [...] Ce n’est pas en restant chez vous et en chialant que tu changes le monde. Quand tu as une opportunité d’aller dans des pays comme ça plus difficiles, il faut la saisir. »