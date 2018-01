Eugenie Bouchard avance à Melbourne

MELBOURNE - La Québécoise Eugenie Bouchard a défait la Française et 85e raquette mondiale Océane Dodin en deux manches de 6-3 et 7-6 (5) pour avancer au deuxième tour des Internationaux d’Australie, mardi.

Bouchard, désormais classée au 112e rang de la WTA, empoche ainsi sa première victoire en 2018 et met fin à une série de neuf défaites.

Elle a maintenant rendez-vous avec la gagnante du duel opposant la numéro un mondiale Simona Halep à l’Australienne de 17 ans Destanee Aiava, classée 193e.

Il s'agissait du premier affrontement entre «Genie» et Dodin, âgée de 21 ans.

Brillante au service, la Montréalaise a claqué 12 as, en plus de mettre en jeu 63% de ses premières balles et de commettre une seule double faute. L'athlète de 23 ans a également sauvé cinq de ses six balles de bris.

Bouchard a chuté à l'extérieur du top 100 pour la première fois depuis avril 2013, lundi. Elle a encore des points à défendre au classement, sachant qu'elle a atteint le troisième tour du tournoi l'an dernier.