La compassion de Lise Bissonnette pour les recteurs de l'UQ

Quand Lise Bissonnette pète les plombs, ça fait « boum »

Dans un long texte du Devoir publié le 10 janvier 2018 et intitulé : « Iniquités salariales chez les recteurs », madame Lise Bissonnette, présidente du Conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal, a carrément perdu le contrôle de ses émotions afin de venir à la défense des pauvres recteurs du réseau de l’Université du Québec qu’elle affirme être carrément exploités par le gouvernement du Québec qui les paie nettement moins que les autres recteurs d’université au Québec, au Canada, et référence de bonne guerre oblige, en Amérique du Nord. À entendre ses propos exaltés, je me suis dit, il faudrait que la dame se calme le pompon sinon elle va éclater en sanglots. Peut-être serait-il humainement approprié de mettre immédiatement sur pied, le temps presse, le Téléthon des recteurs, le Bal de la pauvreté « rectorale », la guignolée des recteurs ou un GoFundMe.

Regardons les mots choisis par madame Lise pour dénoncer l’exploitation : ça frappe fort

Même si les recteurs du réseau de l’Université du Québec sont payés environ 200 000 $ l’an, en plus des allocations de dépense, des bénéfices marginaux et du prestige qui vient avec la job, madame Bissonnette, habituellement une personne aux propos mesurés, un peu comme moi, et qui a été rédactrice en chef du Journal Le Devoir, a selon moi dépassé les bornes au niveau de son indignation. Trop c’est comme pas assez que disait le poète. Ça ne fait vraiment pas sérieux de venir comme ça défendre sur la place publique l’indigence des recteurs du réseau de l’Université du Québec.

Elle a dit que ces salaires de crève-faim versés aux boss universitaires de l’UQ relevaient du « mépris de la classe politique » et que cette « iniquité » comparée aux salaires des autres universités étant « absolument flagrante ». À l’UQAM (où j’enseigne depuis 40 ans), c’est scandaleux tout simplement qu’elle a mentionné.

Attendez, les récriminations de Lise sur les odieux salaires versés à nos recteurs de l’UQ ne sont pas finies. Elle a dit : « Ce salaire correspond à la rémunération d’un sous-ministre adjoint ». Ayoye! Pour frapper un peu plus l’imaginaire, moi j’aurais dit que leur salaire équivaut à celui de l’assistant de l’adjudant du sous-ministre auxiliaire junior. Que je ne vous vois pas me voler l’idée absolument géniale que je viens d’avoir : scénariser un téléroman sur la cruauté gouvernementale exercée par nos bourreaux d’élus sur les recteurs de l’UQ. La passion du Christ et la vie de la petite Aurore l’enfant martyre c’est de la rigolade par rapport aux sévices subis par nos bonzes universitaires. Et puis elle est revenue à la charge en insistant sur le terme mépris général : « Je cherche un autre mot que “mépris” et je ne trouve pas ». Avec tout le vocabulaire que madame Bissonnette a, elle n’a pas réussi à trouver un autre mot que « mépris », permettez-moi d’en douter? Ah oui, elle a aussi dit : « la rémunération des recteurs et des cadres d’université c’est “lamentable” dans le cas du réseau de l’Université du Québec ». Pour me faire plaisir, elle aurait pu ajouter aussi le salaire des professeurs en plus de celui des cadres. Montez pas sur vos poneys, c’est juste une « joke »! Bon ben, on n’a pas d’autres choix : la prison pour les élus qui ont ainsi humilié et torturé nos recteurs. Ça me surprend que ces cerveaux ne se soient pas exilés aux States.

Combattre les inégalités économiques

Vous le savez, les inégalités économiques entre les nantis et le monde ordinaire ne cessent d’augmenter chaque année, et ce, depuis au moins trente ans. Malgré ça, il ne faut pas augmenter le salaire minimum des travailleurs et même mieux, il faut les sous-traiter afin de les payer moins.

Madame Bissonnette veut s’attaquer aux inégalités économiques, pas celles entre la classe moyenne et les fortunés, mais plutôt celle entre les riches et les très riches. Tout de même bizarre!

Moi mon indignation est ailleurs

C’est drôle, mais moi à la place de madame Bissonnette, j’aurais fait une sortie publique pour défendre les conditions de travail exécrables que les sous-traités de l’UQAM et de l’UQ ont « droit », en l’occurrence les employés d’entretien et les préposés à la surveillance qui en plus d’être payés au salaire minimum ont des horaires épouvantables. Il faut sortir un peu de son environnement feutré afin de voir ce qui se passe ailleurs, même à l’UQAM. Voilà les gens qui sont vraiment exploités.

Je ne doute aucunement de son souci pour la justice et l’équité. À cet effet, avec les qualités qu’elle a et la tribune médiatique dont elle jouit, je crois qu’elle aurait mieux fait d’intervenir publiquement pour la hausse du salaire minimum; contre les baisses d’impôts accordés aux riches; contre le salaire exorbitant des toubibs; contre les profits démentiels des banques; pour l’instauration d’une taxe sur les transactions financières; pour l’université gratuite comme dans plusieurs pays en Europe; contre la sous-traitance des employés ordinaires à l’UQAM, etc.

C’est toujours le même pattern : pour les boss et les professionnels, on les compare toujours avec d’autres qui gagnent plus ici et ailleurs afin de prétendre après qu’ils sont sous-payés et pour les travailleurs ben ordinaires, on les compare toujours avec ceux qui gagnent moins pour affirmer qu’ils sont beaucoup trop payés. Quel privilégié suis-je de pouvoir critiquer en toute liberté ma propre grande patronne à l’UQAM. Ma solution que vous me demandez? Diminuer le salaire des autres recteurs du Québec et au Canada qui sont beaucoup trop payés.