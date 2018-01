L’année du Lightning

Comme le Canadien n’a disputé qu’un seul match la semaine dernière et un autre hier soir, le moment est bien choisi pour vous dévoiler mes choix pour les différents trophées à la mi-saison. Disons que plusieurs représentants du Lightning de Tampa Bay sont dans les honneurs.

L’équipe dirigée par Jon Cooper connaît toute une campagne ! Non seulement domine-t-elle la ligue avec une fiche de 31 victoires, 10 revers, 3 défaites en prolongation et un total de 65 points, mais leur différentiel de +49 en 44 matchs est hors norme. C’est un but de plus marqué par match que de buts alloués.

Tout le monde semble produire dans cette équipe, à commencer par Nikita Kucherov, qui est mon favori pour gagner le trophée Art-Ross (meilleur pointeur) avec une récolte de 27 buts, 33 aides et 60 points en 44 parties.

Le Maurice-Richard à Ovechkin

Je prédis toutefois que mon ami Alex Ovechkin, des Capitals, gagnera le trophée Maurice-Richard (meilleur buteur). Ovechkin a déjà marqué 28 buts – un de plus que Kucherov – et lorsqu’il domine à la mi-saison, il est encore plus fort en seconde moitié. Il ouvre la machine et il devient comme un requin affamé qui en veut toujours plus.

Le Hart à Vasilevskiy

La grande question concerne le trophée Hart, remis au joueur le plus utile. Kucherov est dans l’équation, mais il a de la concurrence dans sa propre équipe et elle vient de son gardien Andrei Vasilevskiy. Celui-ci est mon choix pour le trophée Hart. Le jeune gardien de 23 ans joue souvent, il fait face à beaucoup de tirs et il donne raison au directeur général d’avoir laissé partir Ben Bishop. Sa fiche de 27-7-2, 0,930, 2,18 et six jeux blancs est éloquente.

Le Vézina aussi

Par conséquent, Vasilevskiy est mon choix pour le trophée Vézina (meilleur gardien), mais il pourrait avoir de la compétition de la part de Marc-André Fleury, des Golden Knights. Fleury a raté beaucoup de matchs en raison de sa commotion cérébrale, mais ses statistiques (9-2-2, 0,942, 1,82) sont impressionnantes et s’il pouvait finir la saison avec 55 matchs, il serait certainement parmi les finalistes au trophée Vézina. Fleury est en train de prouver qu’il est encore un gardien numéro un, ce dont plusieurs doutaient.

Le Norris à Hedman

J’ai toujours aimé le défenseur du Lightning Victor Hedman. Il est au 4e rang des défenseurs pour le nombre de points (33), derrière John Klingberg (40), des Stars, John Carlson (35), des Capitals, et Brent Burns (33), des Sharks, mais il domine pour le différentiel (+24). Comme ça semble être l’année du Lighning, je crois que Hedman est favori pour gagner le trophée Norris (meilleur défenseur).

Le Calder à Sergachev

Chaque fois que je regarde un match du Lighning, je vois le défenseur Mikhail Sergachev transporter la rondelle et s’impliquer, ce qui est difficile à faire pour un jeune homme de 19 ans. Il m’impressionne suffisamment pour que je le place favori dans la course au trophée Calder (meilleure recrue). Il aura de la compétition toutefois des attaquants Mathew Barzal (Islanders) et Brock Boeser (Canucks).

Le Jack-Adams à Gallant

Difficile de reprocher quoi que ce soit à Jon Cooper du côté du Lightning, mais présentement, Gerard Gallant (Golden Knights) est en avance pour le trophée Jack-Adams (meilleur entraîneur). J’accorde toutefois le titre de meilleur directeur général à Steve Yzerman, du Lightning, tout juste devant George McPhee, des Golden Knights.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Gare au Lightning !

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Steve Yzerman, a fait tout un travail et comme le noyau de son équipe a déjà participé à la finale de la Coupe Stanley, je place le Lightning favori pour rafler les grands honneurs et gagner la coupe. Toutefois, si j’avais à parier sur une équipe Cendrillon, je choisirais les Golden Knights de Vegas. La chimie dans cette équipe est incroyable.

Drôle de calendrier

J’aime l’idée d’accorder cinq jours de repos à chaque équipe de la ligue en milieu de saison. Le retour au jeu du Canadien est toutefois chargé avec un calendrier de 5 matchs en 8 jours. De plus, il avait un entraînement public dimanche, ce qui n’était pas très propice pour travailler les détails.

Pensée pour McCleary

Heureusement, il semble que le tir de Zdeno Chara à la tête de Phillip Danault n’aura pas trop de conséquences. Lorsque j’ai vu Danault s’écrouler, j’ai immédiatement pensé à l’incident de Trent McCleary, le 29 janvier 2000, alors qu’il avait reçu un tir à la gorge. J’étais sur le banc du Canadien ce soir-là et c’était très inquiétant. McCleary a eu le bon réflexe de se relever immédiatement après l’impact et de se diriger au vestiaire. Ça lui a probablement sauvé la vie parce qu’il ne pouvait plus respirer et chaque seconde comptait. Les médecins ont dû éventuellement pratiquer une trachéotomie. Sa carrière s’est terminée là, mais au moins, il a survécu.

Nouvelle chance

Le spectaculaire attaquant Anthony Duclair est passé des Coyotes aux Blackhawks, la semaine dernière. Je ne sais pas si le Canadien était dans le coup, mais c’est un joueur que j’aurais aimé voir à Montréal. Je n’aime pas voir une équipe abandonner rapidement avec un jeune joueur talentueux, mais parfois, un changement d’air peut être très bénéfique. Duclair est entouré de bons vétérans à Chicago, mais il devra s’imposer.

Pari risqué

Parlant des Blackhawks, c’est un pari risqué qu’a fait l’entraîneur Joel Quenneville en rayant de l’alignement l’expérimenté défenseur Brent Seabrook, avant le match de mardi à Ottawa. Quenneville n’est toutefois pas le dernier venu et j’imagine qu’il savait ce qu’il faisait en laissant de côté un joueur respecté comme Seabrook. Quenneville n’est visiblement pas heureux de la tenue de son équipe, qui n’est toujours pas dans le portrait des séries.