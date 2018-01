Les nouveaux gloss de Katy Perry et CoverGirl vont plaire aux amoureuses des chats

La marque CoverGirl a lancé en grande pompe la nouvelle collection de brillant pour les lèvres conçue en collaboration avec la chanteuse Katy Perry.

Les amoureuses de beauté et d'emballage adorable vont assurément craquer pour les 12 nouveaux Katy Kat Gloss nouvellement offerts par la marque de maquillage et en vente dans toutes les pharmacies.

Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 16 Janv. 2018 à 12 :12 PST

La collection se démarque par ses teintes qui sortent de l’ordinaire et son applicateur avec un embout en forme de chat. Quelqu’un a demandé un gloss bleu ciel ? Votre souhait est exaucé !

Les Katy Kat Gloss vous promettent des lèvres brillantes et une sensation douce, crémeuse et hydratée sur les lèvres. Ça pique notre curiosité.

Une publication partagée par COVERGIRL (@covergirl) le 16 Janv. 2018 à 1 :00 PST

Les marques beauté de pharmacie osent de plus en plus offrir des produits aux teintes qui sortent de l’ordinaire. Une tendance qui plaît aux amatrices de beauté qui tiennent les cordons de leur bourse bien serrés !

Les gloss sont offerts partout où la marque est vendue et en ligne au prix de 10 $.

