Scott Moir et Tessa Virtue porte-drapeaux canadiens à la cérémonie d’ouverture des JO

OTTAWA | Pour une première fois, deux athlètes porteront le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang : les patineurs artistiques ontariens Tessa Virtue et Scott Moir.

« Ils ne porteront pas que le drapeau canadien, mais aussi l’espoir des jeunes qui aspirent à représenter un jour le Canada aux Olympiques », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en point de presse sur la colline du Parlement, à Ottawa, mardi.

Virtue et Moir patinent ensemble et sont cocapitaines de l’équipe olympique de patinage artistique. Le couple a déjà décroché la médaille d’or aux jeux de Vancouver, en 2010, et celle d’argent, à Sotchi, en 2014.

Cela fait dire à la présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith, que « ce sont des légendes en patin artistique. »

« Nous sommes très fiers et excités de représenter le Canada à Pyeongchang. Go, Canada, go! » a simplement lancé Scott Moir à la presse.

Sa partenaire Tessa Virtue a ajouté que ce choix de faire tenir le drapeau par un homme et une femme « représente les valeurs olympiques, comme l’unité et l’inclusion. »

230 athlètes canadiens s’envoleront pour les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, qui seront lancés en Corée du Sud le 9 février.