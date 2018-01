Smith tout feu tout flamme

Le gardien des Flames de Calgary Mike Smith est tout feu tout flamme ces temps-ci. Choisi deuxième étoile de la semaine dans la LNH, le vénérable portier de 35 ans a bondi du 10e au 2e rang de notre classement en une semaine.

Précisons que l’on voit très rarement un gardien gagner huit rangs en une semaine dans notre top 10 à la mi-saison. En plus d’être brillant (4 buts alloués sur 108 tirs en trois matchs), Smith a profité de la relative inactivité des John Gibson, Jonathan Quick, Pekka Rinne et Braden Holtby en plus de Corey Crawford, toujours blessé.

Smith a aussi mieux performé dans la dernière semaine que les Sergei Bobrovsky, Henrik Lundqvist, Frederik Andersen et Connor Hellebuyck pour les devancer au classement informatisé.

Originaire de Kingston, en Ontario, Smith a gagné ses six derniers matchs et les Flames sont dans une séquence de sept victoires d’affilée. Les hommes de Glen Gulutzan sont toutefois encore loin des Golden Knights de Vegas, sept points devant eux en tête de la division Pacifique.

Smith, qui a stoppé au moins 90 % des tirs dirigés contre lui dans chacune de ses 10 dernières sorties, est bien appuyé par le réserviste tchèque de 25 ans David Rittich. Ce dernier a une fiche de 3-0-1 à ses quatre derniers départs.

Vraiment, tout baigne dans l’huile à Calgary et on ne vous parle que des gardiens.

Carey Price au 19e rang

Pour la première fois de la saison, Carey Price a percé le top 20 et avant le match d’hier, il se retrouvait au 19e rang de notre classement informatisé après avoir dépassé les James Reimer, Jake Allen, Robin

Lehner et Aaron Dell, qui n’ont pas connu une grande semaine.

De là à dire que Price méritait amplement sa place au match des étoiles, on n’ira pas jusque là. Disons que dans la Division Atlantique, Andrei Vasilevskiy (1er) méritait sa place, mais Frederik Andersen (3e dans notre classement) aurait été plus méritant que Price.

Citation de la semaine

L’entraîneur des Stars de Dallas, Ken Hitchcock, ne sera jamais honoré par la confrérie des gardiens. D’ailleurs, on ne peut pas dire qu’il ait volé au secours de son gardien Ben Bishop samedi, après la défaite locale de 4 à 1 des siens face à l’Avalanche du Colorado.

Bishop a alloué trois buts sur 22 tirs dans ce match, mais il s’en voulait sur un but de l’Avalanche et il a plaidé coupable. Appelé à commenter, Hitchcock a déclaré ceci : « Je n’aime pas trop parler de ces histoires de gardien de but, mais si Bishop croit qu’il aurait dû faire l’arrêt, il aurait dû faire l’arrêt. »

Ha ! Ha ! Du grand Hitchcok ! À sa défense, précisons qu’Hitchcock a ajouté qu’une équipe ne peut gagner souvent en marquant un seul but.

Allen en arrache

Un gardien qui ne s’ennuie pas de Hitchcock est Jake Allen, chez les Blues de St. Louis, mais ça ne va pas très bien présentement pour Allen, qui avait pourtant connu un bon début de saison.

Allen a subi le crochet de l’entraîneur Mike Yeo, mardi dans une défaite locale de 7 à 4 face aux Panthers de la Floride. Il a alloué 5 buts sur 25 tirs et c’était le 2e match d’affilée dans lequel il allouait cinq buts. Sa fiche à ses sept derniers départs est de 1-8-0, 0,896, 3,39.

Heureusement pour les Blues, l’auxiliaire Carter Hutton fait du bon boulot et Yeo appuie Allen, du moins publiquement.

Classement complet

Classement | Prénom Nom | Équipe | Points

Andrei Vasilevskiy TBL 10471 Mike Smith CGY 10406 Frederik Andersen TOR 10394 Henrik Lundqvist NYR 10390 Jonathan Quick LAK 10373 Connor Hellebuyck WPG 10371 Sergei Bobrovsky CBJ 10370 John Gibson ANA 10361 Pekka Rinne NSH 10359 Corey Crawford CHI 10347 Braden Holtby WSH 10278 Ben Bishop DAL 10274 Devan Dubnyk MIN 10273 Cory Schneider NJD 10265 Jimmy Howard DET 10254 Roberto Luongo FLA 10251 Tuukka Rask BOS 10217 Brian Elliott PHI 10196 Carey Price MTL 10184 James Reimer FLA 10181 Robin Lehner BUF 10179 Jake Allen STL 10172 Aaron Dell SJS 10165 Jacob Markstrom VAN 10163 Semyon Varlamov COL 10154 Tristan Jarry PIT 10149 Martin Jones SJS 10140 Antti Raanta ARI 10132 Jaroslav Halak NYI 10123 Cam Talbot EDM 10119 Alex Stalock MIN 10088 Matthew Murray PIT 10073 Craig Anderson OTT 10068 Jonathan Bernier COL 10065 Cam Ward CAR 9980 Scott Darling CAR 9952 Scott Wedgewood ARI 9865 Thomas Greiss NYI 9767 Marc-Andre Fleury VEG 10354 Carter Hutton STL 10319 Ryan Miller ANA 10238 Darcy Kuemper LAK 10225 Anton Khudobin BOS 10180 Juuse Saros NSH 10111 Charlie Lindgren MTL 10106 Michal Neuvirth PHI 10077 Philipp Grubauer WSH 10074 Malcolm Subban VEG 10072 Ondrej Pavelec NYR 10046 Anton Forsberg CHI 10016 Anders Nilsson VAN 9965 Kari Lehtonen DAL 9908 Joonas Korpisalo CBJ 9902 Steve Mason WPG 9857 Mike Condon OTT 9837 Keith Kinkaid NJD 9836 Petr Mrazek DET 9823 Laurent Brossoit EDM 9706 Chad Johnson BUF 9696 Maxime Lagace VEG 9583 Louis Domingue TOT 9511 Linus Ullmark BUF 10736 Oscar Dansk VEG 10306 David Rittich CGY 10140 Reto Berra ANA 10137 Curtis McElhinney TOR 10027 Jeff Glass CHI 9964 Al Montoya TOT 9648 Peter Budaj TBL 9600 Adin Hill ARI 9584 Antti Niemi TOT 9498 Eric Comrie WPG 9361 Casey DeSmith PIT 8940 Eddie Lack CGY 8834 Calvin Pickard TOR 0 Dylan Ferguson VEG 0 Harri Sateri FLA 0 Jean-Francois Berube CHI 0

► GROUPE 2 (Moins de 840 minutes)

► GROUPE 3 (Moins de 420 minutes)