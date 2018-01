Une campagne-choc montre les séquelles du tabagisme

Pour la 41e Semaine pour un Québec sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) a misé sur les séquelles que laisse le tabac dans sa nouvelle campagne-choc.

L’organisme a choisi le thème «Le tabac laisse des marques», car ce sont 16 types de cancer et 21 maladies chroniques qui sont reliés au tabagisme.

Le CQTS estime que 386 000 Québécois sont marqués par le tabagisme.

Du cancer du poumon au cancer de la gorge, en passant par le cancer de la bouche, sans oublier les maladies cardiovasculaires, le tabagisme laisse de graves cicatrices.

Au Québec, 1 décès lié au tabagisme survient toutes les 40 minutes, soit environ 13 000 décès par année.

Selon le Conseil québécois sur le tabac et la santé, ce sont plus de 18 % des 12 ans et plus qui fument et 29 % des 18 à 34 ans.

La comédienne Geneviève Brouillette, porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, a une histoire personnelle qui l’a directement interpellée. «L'élément déclencheur pour moi, quand j'ai arrêté [en 2001], c'était d'avoir eu une belle-mère, à l'époque, qui allait se faire opérer d'une tumeur à la gorge. J'étais dans la chambre d'hôpital avec elle, elle pleurait et elle m'avait dit: "j'aurais pu m'éviter ça."»

Si le tabac laisse des marques, certains intervenants craignent que le cannabis cause aussi des problèmes.

«Ce qu'on craint, c'est qu'on perde ce qu'on a gagné au niveau du tabagisme. Chez les fumeurs, il y a trois à quatre fois plus de consommation de cannabis que la population en général», relève Marc Drolet, qui précise toutefois que le Conseil allait suivre attentivement la situation.

Préoccupation semblable pour le Dr André Dontigny, de la Direction générale de santé publique du Québec. «C'est que dans des modèles de commercialisation, il y a eu de la recrudescence, ça a été le cas notamment au Colorado.»

La Semaine pour un Québec sans tabac se déroulera du 21 au 27 janvier 2018.

-Avec des informations d'Harold Gagné