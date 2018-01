[VIDÉO] Quand le premier ministre répond aux questions d’un enfant...

Le gouvernement Couillard a procédé à une importante annonce mardi, soit à sa stratégie 0-8 ans visant à offrir aux «800 000 enfants de 0 à 8 ans, les mêmes chances de réussir», d’ici 2022.

Dépistage de troubles de la vue, créations de plus de classes de maternelle 4 ans, petits déjeuners à l'école et embauche de plus de personnel ressource font notamment partie des mesures mises en places et nécessitant des investissements de 1,4 milliard $.

En marge de cette annonce, Philippe Couillard a répondu aux questions de Jean-Philippe, un élève de deuxième année de l’école Anne-Hébert, située dans le quartier Montcalm à Québec, dans un Facebook Live diffusé sur le compte du premier ministre.

Avant l’annonce qui avait lieu au Musée national des beaux-arts de Québec, le premier ministre a aussi eu l’occasion de raconter une histoire aux jeunes du CPE Les Petits Murmures et de l’école primaire Anne-Hébert.