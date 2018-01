20 millions $ pour lutter contre la violence fondée sur le sexe

PETERBOROUGH, Ontario – Un «appel à concepts» pour financer des projets appuyant les personnes qui ont survécu à la violence fondée sur le sexe et leur famille a été lancé mercredi par la ministre de la Condition féminine, Maryam Monsef, dans la foulée du mouvement #MoiAussi.

Pour Ottawa, il s’agit d’un «moyen novateur de rendre le financement plus accessible et plus durable pour les organismes» qui soutiennent les victimes de violence fondée sur le sexe.

Une enveloppe de 20 millions $ a ainsi été accordée pour l’appel à concepts. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du nouveau Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, lequel vise à engager les Canadiens dans un «vigoureux débat public sur le sexisme, la misogynie et la violence fondée sur le sexe», a-t-on précisé par communiqué.

Selon Ottawa, la société accorde une «importance grandissante» aux questions liées à l’égalité et à l’équité entre les sexes. En plus de soutenir les victimes survivantes et leurs proches, on souhaite aider les femmes autochtones et leurs communautés, qui vivent les mêmes problématiques de violence liée au sexe.

Ottawa ratisse large en s’adressant également aux personnes allosexuelles (y compris les non-binaires), aux femmes réfugiées, immigrantes ou en situation irrégulière, aux aînées, aux femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, aux femmes dans les collectivités nordiques, rurales ou éloignées, ainsi qu’aux femmes en situation de handicap.

«Les Canadiennes et Canadiens ont donné à notre gouvernement le mandat d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Nous l'avons fait. Ils nous ont demandé d'appuyer les organismes qui travaillent sans relâche pour offrir appuyer la guérison des personnes survivantes et de leur famille. Nous le faisons. Ces organismes nous demandent maintenant d'investir dans leur pérennité, par le biais d'une réforme du mode de financement à leur intention. Ce que nous faisons maintenant, avec cet appel à concept, ce dont je suis fière», a dit la ministre Monsef, par communiqué.

Les concepts peuvent être soumis en ligne sur le site femmes.gc.ca d’ici le 1er mars, à 12 h.