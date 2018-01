4 résolutions pour améliorer ses finances personnelles

Faire davantage de sport, manger santé, perdre quelques livres... avec la nouvelle année viennent aussi les bonnes résolutions. Pourquoi ne pas en profiter pour vous attaquer à vos finances personnelles ?

En 2018, remettez vos finances à flot ! Pour y parvenir, voici quatre bonnes résolutions à mettre en œuvre dès maintenant. Rassurez-vous : il ne s’agit pas de s’imposer un régime draconien, mais d’y aller en douceur. « Le but n’est pas de vous étouffer, mais de mieux respirer avant la fin de l’année », explique Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés.

1. Évaluez l’état de vos finances

Prendre le pouls de ses finances : en janvier, on devrait tous effectuer ce petit exercice simple qui ne prend que quelques minutes. Internet propose de nombreux outils gratuits qui permettent de calculer son niveau d’endettement en quelques clics. Par exemple, monratioendettement.com est d’une utilisation très simple et aide à faire rapidement le point sur ses finances personnelles. Ce bilan sera le point de départ pour atteindre votre objectif ultime : zéro dette à la fin de 2018 !

2. Réduisez le solde de vos cartes de crédit

Si vous possédez plusieurs cartes de crédit, commencez par vous demander si vous avez réellement besoin de tous ces instruments de paiement. Une seule ne serait-elle pas suffisante ? « N’oubliez pas : avec de multiples soldes impayés, on perd plus facilement le compte et surtout, le remboursement de ces montants peut sembler insurmontable », souligne Pierre Fortin. Avec une seule carte, on n’a qu’un seul solde à payer et donc qu’un seul obstacle à franchir !

Une bonne stratégie pour réduire les soldes consiste à payer un montant mensuel fixe correspondant à 3 % de votre solde actuel, au lieu de vous contenter du paiement minimum. Ce dernier, de 3 % également, mais appliqué sur le solde courant, diminue au fil du temps, rallongeant de beaucoup la période nécessaire au remboursement, sans parler des intérêts accumulés. La différence entre un montant fixe ou dégressif est énorme, comme le démontre le tableau ci-dessous.

« En appliquant cette méthode, vous constaterez que votre solde diminuera substantiellement, ce qui vous encouragera. C’est un peu comme les cinq premières livres que l’on perd en un mois grâce à un régime amaigrissant », dit M. Fortin.

Et surtout, à partir du 1er janvier, si vous avez un solde important à payer, laissez votre carte de crédit au fond d’un tiroir et utilisez plutôt votre carte de débit.

3. Commencez par régler la plus petite dette

Si vous possédez plusieurs cartes de crédit, commencez par régler celle qui représente le plus petit montant. L’effet psychologique d’avoir liquidé cette première dette vous encouragera et servira de levier pour la suite.

4. Limitez vos dépenses

Cette résolution est de loin la plus importante. Si vous faisiez un régime amaigrissant, vous resteriez à distance des sucreries et autres friandises, n’est-ce pas ? Pour les finances personnelles, c’est la même chose : tenez-vous loin des tentations !

Pour ce début de 2018, oubliez les dépenses dont vous n’avez pas nécessairement besoin, comme un voyage, une piscine ou encore de nouveaux appareils électroménagers si les vôtres fonctionnent encore bien.

Conseils

En entreprenant cet exercice de reprise en main de vos finances, prenez note du montant total de vos dettes au 1 er janvier 2018 et consultez ce montant à nouveau le 31 décembre prochain. Vous pourriez avoir une bonne surprise !

Même si vous n'avez pas réussi à liquider toutes vos dettes, le chemin parcouru vous encouragera à persister dans cette voie. Imaginez où en seraient vos finances personnelles si vous n'aviez rien fait pour redresser la barre, avec tous les intérêts qui se seraient ajoutés à la note...

« Nos grands-pères disaient que la richesse était de ne pas avoir de dettes. Nous vous souhaitons donc une année 2018 “avec pas de dettes” et le retour à la santé financière », conclut M. Fortin.

Paiement minimum comparativement à un paiement fixe