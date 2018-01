Coupable d’avoir gardé le silence à Longueuil

Si Dessau, Consultants S.M., Cima+, Génivar et SNC-Lavalin prenaient toutes part à la collusion à Longueuil, elles ne le faisaient pas à niveau égal, ont aussi révélé MM. Giroux et Fallu.

En effet, les cinq firmes étaient divisées en trois « clubs », allant de « A » à « C ». Les membres du club « A », soit Dessau et Consultants S.M., étaient ceux qui étaient les plus impliqués à Longueuil, cotisaient le plus à la caisse du Parti municipal Longueuil et, en l’occurrence, avaient la part du lion des contrats municipaux, a expliqué M. Giroux hier.