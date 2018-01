Incendie suspect dans un salon de pose d'ongles à Montréal

MONTRÉAL | Un salon de poses d'ongles a été lourdement endommagé lors d'un incendie suspect qui a éclaté en fin de soirée mercredi dans le quartier Villeray, à Montréal.

Les flammes ont pris naissance dans le commerce LAN Manicure distribution, qui se trouve au premier étage d'un édifice de quatre étages situé sur le boulevard Jean-Talon, entre les rues Louis-Hémon et des Écores. L'édifice abrite des bureaux au deuxième et au troisième étage et des logements au quatrième.

Les bureaux et le logement situés au-dessus du commerce de pose d'ongles étaient vides au moment du sinistre, si bien que personne n'a été blessé, a expliqué Benoit Martel, chef aux opérations pour le Service de sécurité incendie de Montréal.

La valeur des dégâts causés par les flammes, l'eau et la fumée est estimée à environ 100 000 $.

Environ 35 pompiers ont été appelés à combattre le brasier.

Les pompiers considèrent que l'incendie est d'origine suspecte. Selon toute vraisemblance, ce sont les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal qui hériteront du dossier, a mentionné M. Martel en fin de soirée.