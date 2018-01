Inondations dans Duberger–Les Saules : une course contre la montre d'ici samedi, dit Labeaume

Les travaux pour libérer l'embâcle de la rivière Saint-Charles n'ont pas donné les résultats escomptés, a regretté le maire Régis Labeaume, qui parle maintenant d'une « course contre la montre » d'ici les prochaines pluies prévues samedi.

« Il reste à peu près 60 % de l'embâcle à dégager. Ça ne se nettoie pas comme on l'aurait espéré sur la rue Grandbois », a déploré le maire mercredi matin. Malgré tous les efforts, l'eau n'a pas beaucoup baissé depuis hier. « C'est notre déception. Ça ne baisse pas assez vite. »

« En fin de semaine, c'est samedi qu'il pleut. L'idée est qu'avant samedi, on puisse tout faire le travail. S'il pleut samedi, on va voir au lac Saint-Charles, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'ouvrir les vannes », appréhende M. Labeaume. « C'est une course contre la montre. »

Tous les espoirs sont maintenant placés sur la pelle-grenouille pour libérer l'embâcle qui cause les inondations dans le quartier Duberger–Les Saules. L'équipement est arrivé ce matin du Nouveau-Brunswick et est déjà à l'œuvre. Il sera en service « jour et nuit », assure la Ville.

La facture sera salée, entrevoit M. Labeaume, mais la Ville n'a pas hésité malgré les coûts. Le maire a d'ailleurs utilisé son pouvoir spécial qui lui permet de conclure un contrat sans appel d'offres, en cas de situation d'urgence. La location de la pelle coûte au bas mot 585 $ l'heure, en plus des 13 000 $ qu'il en a coûté pour la déplacer jusqu'à Québec.

« Dans ces situations-là, tu fais ce que tu as à faire et tu ramasses la facture à la fin », a laissé tomber M. Labeaume.

En attendant, les gens de la Ville visitent les maisons, en présence de policiers, des employés d'Hydro-Québec, des électriciens, des serruriers et des préventionnistes en santé.

« On installe des pompes. On fait le maximum. » S'il est trop tôt pour parler de pertes totales, les nouvelles ne sont pas très encourageantes. Les sous-sols sont tous atteints et pour certaines maisons, les rez-de-chaussée également. « Ça peut aller jusqu'à une perte totale, mais on n'a pas de donnée actuellement », a fait valoir le directeur général adjoint aux Services de proximité à la Ville, Alain Tardif.