La paranoïa de l’islamophobie

Le 12 janvier dernier, les médias nationaux nous ont alertés sur une agression impliquant une élève de l’école Pauline Johnson, de Toronto, Khawlah Noman, 11 ans, qui s’est dite « terrifiée et désorientée » suite à une attaque aux ciseaux par un homme, dans la vingtaine, qui aurait découpé son hijab, par arrière, alors qu’elle se rendait à l’école avec son petit frère.

Dans les heures qui ont suivi, il s’est empressé d’affirmer, sur son compte Twitter, que Khawlah Noman « a lâchement été attaquée ce matin à Toronto (et que) les attaques de ce genre ne peuvent pas être tolérées ».

De prime abord, on ne peut que se réjouir de constater que nos dirigeants sont prompts à réagir pour rassurer les musulmans du Canada, d’autant plus qu’il s’agit d’une petite fille sans défense.

Or, il s’avère qu’après examen et interrogation de plusieurs témoins, le Service de police de Toronto a conclu, le 15 janvier dernier, que l’accusation était sans fondement et que « les enquêteurs ont déterminé que l’agression n’avait pas eu lieu ».