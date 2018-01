Depuis que le jeune et sympathique Danault du Canadien a reçu un tir frappé de Chara à la tête, je me sens fataliste. Le jour n’est pas loin où un joueur de la NHL va se faire tuer sous vos yeux. Ce, à la suite d’un changement tactique, une stratégie moderne qui, depuis 6 ou 7 ans, expose les joueurs comme jamais auparavant aux boulets de canon décochés par les défenseurs à la ligne bleue.

La nouvelle méthode en zone défensive ne favorise plus, comme autrefois, une surveillance serrée des rivaux à la ligne bleue. On préfère que les ailiers se rapprochent de leur filet afin de bloquer les tirs, plutôt que de les empêcher. On estime que la récupération de la rondelle est plus sûre ainsi. On évalue qu’il est préférable de se regrouper plus près du filet. Donc, jamais dans la ligue on n’a accordé autant d’importance aux tirs bloqués par des attaquants ou des défenseurs.

UNE QUESTION DE TEMPS

Dans les faits, ils effectuent du travail de gardien de but, sauf que, le visage et le cou à découvert, ils n’ont pas l’équipement requis. Ils ont peu de protection au torse et aux bras. Les défenseurs près du filet ont généralement le temps de voir venir cette rondelle, mais les attaquants, à mi-chemin entre le but et la ligne bleue, eux, n’ont pas cette chance. C’est ce qui est arrivé à Danault et, depuis 5 ou 6 ans, les joueurs atteints à la tête par des tirs de la pointe sont de plus en plus nombreux. Un bon soir, ce sera fatal. Un puck à 100 milles à l’heure dans le portrait, ça ne pardonnera pas.

