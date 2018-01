Les autochtones du Québec subissent de la discrimination systémique, selon une étude

Les autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique, indique une étude de l’IRIS, notamment parce qu’ils subissent encore aujourd’hui les «effets du colonialisme» au pays.

«Qu'on parle d'emploi, de revenus, de logement ou encore d'éducation, les données nous montrent que les autochtones vivent de très grandes inégalités par rapport au reste de la population du Québec», a souligné l’auteure de l’étude, Julia Posca, dans son analyse des conditions de vie des autochtones au Québec.

Parmi les indicateurs qui inquiètent, l’étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) met l’accent sur l’emploi, les revenus, le logement et l’éducation, pour ne nommer que ceux-là.

En effet, le chômage chez les autochtones est deux fois plus élevé que dans le reste de la population du pays. Un autochtone sur cinq vit dans un logement ayant un urgent besoin de réparations et l’insécurité alimentaire, au Québec, touche deux fois plus d'autochtones que de non-autochtones, note-t-on dans l’étude.

«Les piètres conditions de vie des autochtones ne surprennent personne, mais les données confirment, preuves à l'appui, la discrimination systémique qui perdure», a expliqué Mme Posca.