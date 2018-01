Maripier devant Véro?

Oubliez La Voix contre Tout le monde en parle. Cet hiver, la guerre de cotes d’écoute la plus attendue commence ce soir et oppose Véronique Cloutier à Maripier Morin. La lutte s’annonce serrée, mais selon les prévisions des diffuseurs, Face au mur devrait devancer 1res fois.

D’après les estimations de TVA fournies par Cossette Média, Maripier Morin devrait rallier 970 000 téléspectateurs avec Face au mur, un jeu-variétés de 90 minutes adapté d’un format américain. De son côté, ICI Radio-Canada Télé prévoit rassembler 780 000 personnes avec 1res fois, un talk-show à grand déploiement d’une heure dans lequel Véronique Cloutier revisite chaque semaine le passé de deux invités de façon surprenante.

Photo courtoisie

« Ces émissions ont profité d’une bonne campagne de promotion, observe Francine Marcotte, vice-présidente et directrice de Cossette Média. Je suis assez confiante pour Véronique Cloutier. Après l’échec de Votre beau programme, la pression est forte, mais 1res Fois promet. Les extraits présentés jusqu’à présent sont excellents. Et elle n’a pas été surexposée. Du côté de TVA, on essaie visiblement de faire de Maripier la prochaine Julie Snyder, et Face au mur le prochain Banquier. Maripier a fait ses preuves. Elle a fait pas mal de choses pour plusieurs sortes de public depuis son passage à Occupation double. »

Chez Amplifi Montréal, on parle d’une « grosse joute » qui devrait s’étirer jusqu’au printemps. « Ce sont deux animatrices très aimées du public, souligne Rebecca Rodrigues, directrice des achats médias. Il devrait y avoir beaucoup de zapping durant les pauses. »

Solidaires

L’affrontement Face au mur-1res fois génère beaucoup d’attention médiatique, mais Véronique Cloutier et Maripier Morin tiennent à garder leurs distances du cyclone.

Questionnée par rapport aux espoirs qui reposent sur Face au mur en point de presse téléphonique, Maripier répond avoir travaillé d’arrache-pied pour faire du projet une réussite. « Je suis particulièrement fière de ce qu’on va offrir. Il y a deux belles offres le jeudi soir. »

Même son de cloche du côté de Véronique Cloutier, qui parle d’une guerre de réseau et non d’animatrices. « Je suis certaine que Maripier va faire une super job. Face au mur, c’est un concept efficace qui a fait ses preuves. C’est sûr que c’est un bon show... comme le mien ! »

Ponctuées de moments d’émotion, Face au mur et 1res fois devraient se disputer le même public. Selon Véronique Cloutier, son émission est susceptible d’attirer un vaste auditoire en titillant la fibre nostalgique des téléspectateurs.

« Parce que la nostalgie, c’est quelque chose qui nous habite à n’importe quel âge. Tout le monde a des souvenirs : un premier french, un premier slow, une première voiture, un premier voyage, un premier emploi, une première peine d’amour, un premier accouchement... Ce sont des histoires dans lesquelles on peut tous se reconnaître. C’est universel. »

► TVA présente Face au mur le jeudi à 19 h 30.

► ICI Radio-Canada Télé présente 1res fois le jeudi à 20 h.

V déclare forfait

Devant l’affrontement Véro-Maripier du jeudi soir, V a décidé d’envoyer sa compétition de danse, Danser pour gagner, le mercredi. Selon Francine Marcotte de Cossette Média, il s’agit d’une sage décision. « C’est une case horaire qui devrait être plus facile », observe Mme Marcotte. Danser pour gagner entre en ondes le 24 janvier.