Pas de miracle pour Julien

BOSTON | Claude Julien espérait une victoire pour son retour au TD Garden. Si le souhait n’avait rien d’extravagant, ça tenait presque du miracle. Avec Paul Byron comme premier centre et un groupe de défenseurs des plus ordinaires, le Canadien n’avait pas les munitions pour rivaliser avec les Bruins.

Il n’y a finalement pas eu de surprise. Les Bruins l’ont logiquement emporté 4 à 1 contre leurs vieux rivaux.

« C’était un mauvais match et nous ne sommes pas heureux du résultat, a dit le capitaine Max Pacioretty. Nous ne voulions pas la rondelle et nous jouions contre l’une des meilleures équipes de la LNH. Claude voulait revenir à la maison, où il a passé tellement de temps, et voir son équipe offrir un bon effort. Ça n’a pas été le cas. » Photo USA TODAY Sports

Julien doit parfois devenir nostalgique quand il regarde dans la cour de son ancienne équipe. Les Bruins représentent l’équipe de l’heure dans la LNH avec une série de 14 matchs sans revers en temps réglementaire (10-0-4). À leurs 26 dernières sorties, la bande à Zdeno Chara présente un remarquable dossier de 19-3-4.

Les Bruins misent également sur l’un des meilleurs premiers trios de la LNH avec Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Ils ont un deuxième centre talentueux en David Krejci et un très bon top quatre à la ligne bleue avec Chara, Charlie McAvoy, Torey Krug et Brandon Carlo. Devant le filet, Tuukka Rask est aussi un des bons de sa profession. Et il y a de la relève chez les Bruins.

Disons que c’est le jour et la nuit avec le Tricolore.

Drouin à l’aile et au centre

Pour cette première visite cette saison à Boston, Julien avait choisi de replacer Jonathan Drouin à l’aile droite avec Jacob de la Rose au centre et Alex Galchenyuk sur le flanc gauche. L’expérience n’aura pas fonctionné. À mi-chemin en deuxième période, Drouin était de retour au centre, mais avec Galchenyuk et Nicolas Deslauriers. À l’aile ou au centre, l’ancien du Lightning n’a pu dynamiser l’attaque des siens. Il a obtenu quelques bonnes présences, mais sans plus.

Dans le cas de de la Rose, il a connu une soirée à oublier. L’énigmatique Suédois a été coupable d’un revirement en zone offensive sur le deuxième but des Bruins, celui de Ryan Spooner. De la Rose n’a rien fait pour se racheter. Il a regardé du banc des punitions Brad Marchand inscrire le troisième but des siens.

Pastrnak a marqué l’autre but des gagnants contre Carey Price, en première période. Krejci a complété la marque dans un filet désert. Jakub Jerabek a répliqué pour le CH en obtenant son premier but dans la LNH. Le Tchèque a décoché un tir sur le géant Chara dès la 31e seconde.

Encore une fois, le Tricolore a montré son incapacité à relancer le jeu. Les Jordie Benn, David Schlemko, Karl Alzner et Jeff Petry n’ont pas joué un grand match.

Une dernière année

Avant la rencontre, Rene Rancourt, une légende à Boston, a annoncé qu’il prendra sa retraite à la fin de la saison. Après 40 ans à chanter les hymnes nationaux, l’homme de 78 ans passera à une autre étape de sa vie.

« J’ai des tonnes de beaux souvenirs, mais j’en retiens deux, a dit Rancourt après la première période. Je n’oublierai jamais la soirée où j’ai chanté l’hymne américain peu de temps après la tragédie du marathon de Boston. J’avais aussi les larmes aux yeux quand Normand Léveillé avait fait un tour de la patinoire avec Raymond Bourque à ses côtés. Normand était un bel espoir des Bruins au début des années 1980, mais il avait subi une grave blessure qui avait mis fin à sa carrière. »

On s’ennuiera du célèbre moulinet de Rancourt à la fin de l’hymne américain. Il n’avait pas une voix parfaite, mais il avait une personnalité attachante. Et il faisait partie des meubles à Boston.