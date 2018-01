Aujourd’hui, je ne vous parlerai pas des galettes à la mélasse ou des galettes des Rois, mais bien des grandes galettes comme des tartes rustiques.

On étale la pâte à tarte, on remplit de garniture, puis on façonne les bords autour des fruits. Ce qui donne à ces desserts, mi-tartes, mi-tourtes, un air plutôt campagnard. Leur croûte dorée déborde de fruits et j’aime les parfumer d’épices chaudes qui les font sortir des sentiers battus. J’aime aussi ajouter à la pâte des grains de sésame, de pavot ou de cumin, ou même du poivre, selon la garniture. Question de varier pour animer les sens et ne jamais s’ennuyer.

C’est le genre de dessert qui suscite des exclamations de bonheur dès la première bouchée : des fruits chauds ou tièdes, une pâte tendre et croustillante, des saveurs enveloppantes qui viennent nous chercher au plus profond de nous... la vie délicieuse, quoi.

La première, aux pommes, poires, pêches posées sur une couche de fromage à la crème, fond dans la bouche. La seconde, aux pommes et aux dattes, a un cœur de crème à la noisette pour notre plus grand bonheur. Variez les saveurs et vous aurez toujours un dessert surprise à offrir à vos convives.

Galette aux pommes, poires, pêches et cardamome

Photo courtoisie

Un dessert qui peut servir de brunch du dimanche, à servir en petites portions, avec de la crème fouettée, du yogourt ou juste un bon café.

Portions : 8

8 Préparation : 25 min

25 min Cuisson : 45 min

Ingrédients

1 abaisse de pâte feuilletée

2 œufs

2 c. à s. de cassonade

175 ml (¾ tasse) de fromage à la crème

60 ml (¼ tasse) de sirop de pêche

2 grosses pommes pelées, en quartiers

2 grosses poires pelées, en quartiers

4 moitiés de pêches au sirop, égouttées, en quartiers

3 c. à s. de sucre

½ c. à t. d’extrait de vanille

½ c. à t. de cardamome moulue

2 c. à s. de beurre salé, en dés

Méthode

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Étaler la pâte sur une plaque à four couverte de papier sulfurisé. Dans un bol, mélanger 1 œuf, la cassonade, le fromage à la crème et le sirop de pêche. Dans un autre bol, mélanger les quartiers de fruits, le sucre, la vanille et la cardamome. Étaler la préparation de fromage à la crème sur le centre de la pâte. Couvrir des quartiers de fruits, en laissant un espace pour replier la pâte sur le pourtour. Parsemer de dés de beurre. Fermer la pâte autour des fruits, en pinçant les replis de pâte. Badigeonner la pâte d’œuf battu. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et la garniture bouillonnante. Retirer du four et laisser refroidir au moins 15 minutes avant de servir.

Galette aux pommes, dattes et noisettes

Photo courtoisie

Un dessert parfait pour recevoir le dimanche au chalet. Le parfum enchanteur qui se dégagera dans la maison vaut bien le temps pour préparer cette galette.

Portions : 6

6 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 40 min

Ingrédients

1 abaisse de pâte brisée

3 œufs

250 ml (1 tasse) de pâte de noisette (ou d’amande)

5 grosses pommes pelées, en quartiers

3 c. à s. de cassonade

12 dattes géantes, dénoyautées

4 c. à s. de noisettes hachées

2 c. à s. de beurre salé, en dés

Méthode