Des élus et des cadres d'une commission scolaire ont bu aux frais des contribuables

SAGUENAY | Des élus et des cadres de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ont profité d'un souper de Noël plutôt arrosé en décembre 2016.

TVA Nouvelles a mis la main sur la facture du restaurant où la soirée s'est déroulée.

Le 14 décembre 2016, 17 commissaires et directeurs de service ont partagé un repas au restaurant La Normande dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay. La facture s'est élevée à 1093,85 $, sans compter le pourboire. L'addition a été payée avec la carte de crédit de la commission scolaire.

Ce qui surprend, c'est qu'au cours de la soirée les élus et les cadres ont consommé de l'alcool aux frais des contribuables. De la bière, des boissons fortes et sept bouteilles de vin ont été achetées pour un total de 360 $, représentant 33 % du montant total de la facture.

Photo TVA Nouvelles

«Les gens qui étaient là ont pris peut-être la bonne décision, selon les politiques qu'il y avait dans le temps. Il ne faut pas les blâmer non plus là», a affirmé la présidente de la Commission scolaire, Liz S. Gagné.

Mme Gagné, qui n'était pas en poste à ce moment, refuse de condamner les élus et les cadres qui se sont fait payer de l'alcool par la commission scolaire, sous prétexte que la politique en cette matière n'était pas claire à cette époque.

Ces mêmes élus avaient pourtant reproché, la semaine dernière, à la directrice générale Chantale Cyr de s'être fait rembourser de l'alcool sur deux factures en 2016.

Politique «zéro alcool»

La présidente Liz S. Gagné soutient que l'alcool n'est plus toléré à la commission scolaire depuis l'automne dernier.

«La nouvelle politique, depuis le 23 septembre 2017, dit que c'est "zéro alcool". [...] La boisson, maintenant, c'est une fin de non-recevoir. Et c'est correct, la population n'a pas à payer pour cela. On n'a compris et on a changé la politique», a dit Mme Gagné.

Selon elle, une directive très stricte aurait été donnée au personnel qui vérifie et autorise les allocations de dépenses.

Les vérifications de TVA Nouvelles ont permis d'apprendre que près d'une cinquantaine de cartes de crédit au nom de la commission scolaire sont en circulation. Tous les directeurs de service ainsi que tous les directeurs et directrices d'école en sont détenteurs. Ce qui ne serait pas pratique courante dans d'autres commissions scolaires.