Erreur administrative: un bar du Sud-Ouest pourrait fermer ses portes

Un bar du quartier Griffintown, qui a ouvert en juin dernier à Montréal, est menacé de fermeture après que l’arrondissement se soit aperçu qu’il n’aurait jamais dû lui délivrer de permis d’opération à la suite de plaintes de voisins pour le bruit.

Les voisins du bar Playground, situé sur la rue Notre-Dame Ouest, sont exaspérés par le bruit produit souvent jusqu’à 3 heures du matin par une centaine de personnes qui s’y amusent.

Le bar a obtenu son permis d’alcool en avril dernier et a ouvert en juin. Or, un fonctionnaire de l’arrondissement n’aurait jamais dû remettre au bar le certificat d’autorisation nécessaire à l’obtention d’un permis d'alcool en vertu du règlement de zonage.

Photo Zacharie Goudreault

L’arrondissement du Sud-Ouest a réalisé l’erreur de son employé du bureau des permis en octobre et tente depuis ce temps de lui retirer cette autorisation donnée par erreur.

«Le certificat d’usage qui a permis au bar d’obtenir son permis d’alcool n’aurait pas dû être donné au comptoir par un préposé comme cela a été fait, mais plutôt faire l’objet d’une analyse plus poussée et d’une décision du conseil», a détaillé par courriel la directrice du cabinet du maire du Sud-Ouest, Marie Otis, qualifiant la situation d’«erreur humaine».

Justice

Le propriétaire du bar, Alexander Karpov, n’a pas l’intention de céder et de fermer son bar. Il dit avoir été très surpris il y a trois mois d’apprendre l’erreur du fonctionnaire.

Photo Facebook

«Je ne savais pas. J’ai été choqué d’apprendre ça», a déclaré M. Karpov.

Il a lancé une pétition vendredi afin d’assurer la survie du commerce de la rue Notre-Dame Ouest qui a recueilli plus de 460 signatures en quelques jours avant d’être retirée du web.

«Je connais beaucoup de personnes qui sont devenues des amis dans mon bar. Nous avons mis beaucoup de temps et d’efforts dans ce projet. Nous avons travaillé fort», a ajouté le propriétaire, qui aurait fait appel aux services d’un avocat.

Marie Otis a d’ailleurs précisé que le dossier «risque d’être judiciarisé».

Plaintes

Selon l’arrondissement, le bar ne respecte pas les conditions nécessaires à l’obtention d’un permis d’alcool, car il «a fait l’objet de nombreuses plaintes pour bruit excessif», nuisant ainsi à la quiétude du quartier, indique un document administratif.

Le conseil d’arrondissement devait décider lundi de retirer le droit de vendre de l’alcool au bar, mais les élus ont finalement décidé de reporter leur décision.

Les voisins de l’établissement se mobilisent

Photo Zacharie Goudreault

Plusieurs voisins incommodés par le bruit depuis l’ouverture du bar Playground se sont réunis pour réclamer sa fermeture.

«Quand le bar a ouvert en juin, les plaintes ont commencé dès le premier soir. À 3 heures du matin, les gens sortaient du bar et on n’était pas capables de dormir», a déploré Paul Blanchard, qui demeure à une dizaine de mètres du bar de la rue Notre-Dame Ouest.

M. Blanchard est le porte-parole d’une quarantaine de citoyens «incommodés par le bar Playground» qui ont envoyé de multiples plaintes à l’arrondissement dans les derniers mois afin de lui faire part de leur mécontentement concernant le bruit, mais également le comportement de clients ivres à la sortie du bar.

«Ça fait cinq fois que des gens vomissent sur ma porte», a dénoncé le résident.

Mise en demeure

Un couple qui réside dans l’immeuble adjacent a raconté que des clients cognent souvent à leur fenêtre ou laissent des bouteilles de bière sur le pied de leur porte au petit matin.

«On a fait plusieurs plaintes à la police», a indiqué Virginie Goyette.

L’arrondissement a d’ailleurs réalisé une étude d’impact sonore dans le logement du couple à la fin septembre qui conclut que la musique émise par le bar dépasse la limite permise dans la salle de séjour, mais pas dans la chambre à coucher.

Mme Goyette n’est toutefois pas d’accord avec les conclusions de cette étude. «On entend le "beat" tout le temps dans notre chambre», a-t-elle soutenu.

Impatients, les membres du regroupement envisagent d’envoyer une mise en demeure à l’arrondissement afin de faire «cesser les activités du bar».

Afin de calmer le jeu, la directrice du cabinet du maire du Sud-Ouest, Marie Otis, a noté que l’arrondissement et le Service de police de la Ville de Montréal entendent s’assurer que le bar «améliore ses pratiques» et cause ainsi moins de «nuisances dans le quartier» d’ici à ce que son avenir soit tranché.