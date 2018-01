Le Canadien peut-il imiter les Bruins ?

Le terme reconstruction ne plaît pas aux dirigeants du Canadien. C’est un mot lourd de sens, il faut en convenir, pour toutes organisations professionnelles. C’est repartir à zéro. L’exercice ne procure pas les résultats souhaités dans un délai précis et ne comprend pas de certificat de garantie. Ça demande du flair et de la patience.

Marc Bergevin nous l’a répété lors de son bilan de la première moitié de saison. Il a plutôt utilisé l’expression anglaise reset (réinitialisation en français) pour expliquer comment il projetait s’y prendre pour relancer son équipe.

Il parle d’une interruption du système, pas d’une refonte complète.

Est-ce que ça peut fonctionner ?

Il faut remplir les conditions qui s’y rattachent et, à cet égard, les Bruins de Boston constituent un bon exemple.

Cinq bons choix au repêchage

Les Bruins ont raté les séries à leurs deux dernières saisons complètes sous la direction de Claude Julien. Mais ils n’avaient pas connu de campagnes catastrophiques non plus.

En 2016, les Red Wings de Detroit, qui avaient totalisé le même nombre de points qu’eux (93), les avaient devancés au troisième rang de la division Atlantique en l’emportant en bris d’égalité.

En 2015, les Bruins avaient terminé à trois points de cette même position et à deux points du huitième rang de l’Association de l’Est avec une récolte de 96 points.

Mais il n’y en avait pas moins du travail à faire pour améliorer l’équipe et c’est en réalisant de bons coups au repêchage que les Bruins ont remonté la pente.

Deux joueurs de la cuvée de 2015 sont avec l’équipe en ce moment, soit l’attaquant Jason DeBrusk qui fut repêché au 14e rang et le défenseur Brandon Carlo qui fut choisi au 37e échelon.

Le choix de DeBrusk avait soulevé des interrogations puisqu’il était classé 19e parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord. Les Bruins ont vu en lui quelque chose qui a échappé aux autres équipes.

Le jeune défenseur Charlie McAvoy, qui évolue aux côtés du grand Zdeno Chara, provient du repêchage de 2016. Sélectionné au 14e rang, il avait été choisi cinq rangs derrière Mikhail Sergachev.

Ajoutez à ces trois noms ceux de David Pastrnak et de Danton Heinen, repêchés au premier et au quatrième tour en 2014, et vous avez une équipe susceptible d’offrir un bon rendement durant plusieurs années.

Lente progression

On comprend pourquoi le Canadien éprouve des difficultés quand on compare ses choix au repêchage avec ceux des Bruins au cours de la même période.

Nikita Scherbak, son premier choix de 2014, se fait toujours attendre. Comme lui, Brett Lernout, qui fut choisi en troisième ronde, a disputé quelques matchs avec le grand club. Il n’est pas encore prêt pour la Ligue nationale.

Noah Juulsen, premier choix de 2015, dispute sa première saison professionnelle avec le Rocket de Laval.

Sergachev a été échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Jonathan Drouin, mais Victor Mete, qui a été repêché la même année que lui en quatrième ronde, a réussi à se tailler un poste avec le Tricolore.

Le Tricolore de 2014 et de 2015

Aujourd’hui, les Bruins font penser aux éditions 2013-2014 et 2014-2015 du Canadien. Ils misent sur des joueurs établis tels que Zdeno Chara, Patrice Bergeron, David Krejci, Brad Marchand et Tuukka Rask, des jeunes vétérans possédant déjà du bon millage comme Torey Krug et Ryan Spooner ainsi que les Pastrnak, McAvoy, Carlo, DeBrusk et Heinen qui n’ont pas mis beaucoup de temps à atteindre la Ligue nationale.

C’est le mandat qui attend le Canadien si ses dirigeants ne croient pas à une reconstruction totale. Mais quand on regarde les résultats de ses repêchages depuis 2008, il y a lieu de se demander si le Tricolore peut imiter les Bruins.

Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, Victor Mete, Artturi Lehkonen, Charles Hudon et Jacob de la Rose sont les joueurs issus de ces récoltes qui sont avec le grand club. Sur 57 joueurs repêchés entre 2008 et 2016, ça donne une moyenne de réussite de 10,5 pour cent.

Ça va prendre plus que ça.