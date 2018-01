La foi a ses limites

WASHINGTON | Au lendemain de leur gênant revers de 4 à 1 à Boston, les joueurs du Canadien ont obtenu une journée de congé jeudi. Un congé prévu selon la convention collective, faut-il préciser. Souhaitons qu’ils en aient profité pour faire un examen de conscience.

Comment une équipe a-t-elle pu être aussi à plat dans un match dont elle connaissait la signification et l’importance pour son entraîneur ?

Lors de son bilan de mi-saison, Marc Bergevin a déclaré qu’il n’était pas prêt à tirer un trait sur la saison.

Devant cette marque de confiance et cet encouragement à poursuivre la lutte, ses joueurs ont répondu avec quatre bonnes sorties qui leur ont permis de récolter six points sur une possibilité de huit.

Toutefois, les points laissés sur la patinoire lors du premier duel face aux Bruins et lors de la confrontation face aux Islanders ont visiblement eu l’effet de coup de Jarnac. Malgré quatre matchs sans défaite en temps régulier, le Tricolore est demeuré à la même position, au 14e rang, à huit points d’une place en séries.

À force de pédaler dans le beurre, on se décourage. À tout le moins, on tire la « plogue » plus facilement. Et parfois, ça se produit de façon inconsciente. C’est la nature humaine et les athlètes ne sont pas différents.

Les chevaux n’ont pas soif

Voilà ce qui peut expliquer l’effondrement de l’équipe à Boston, malgré un but rapide de Jakub Jerabek après 31 secondes de jeu.

Un relâchement qui a grandement déplu — le contraire aurait été surprenant — à Claude Julien. Les collègues anglophones n’ont pas fait de détour en lui demandant, au terme de la rencontre, s’il croyait que certains de ses hommes avaient jeté l’éponge.

« Nous avions l’air d’une équipe qui ne croyait pas en elle et qui a abandonné facilement. Au cours des derniers matchs, nous n’avions pas l’air de ça. Donc, c’est à nous, lors du prochain match, de décider quel chemin nous allons prendre. Allons-nous rebondir et mieux jouer que nous l’avons fait ce soir (mercredi), ou allons-nous seulement nous laisser traîner ? » a-t-il déclaré, visiblement irrité.

« Une partie de notre travail (les entraîneurs) consiste à aider les joueurs à croire. Cependant, tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire », a imagé l’entraîneur du Canadien. Ils (les joueurs) ont également leur part de responsabilité dans ce processus. »

Dommage pour Julien et son directeur général, mais il semble que certaines de leurs ouailles se soient rendues à l’évidence. Peut-on vraiment les blâmer ?

Pour l’avenir de l’équipe, Bergevin doit faire le même constat. Qu’il commence donc à préparer la prochaine saison au lieu de s’entêter à poursuivre cette course dont l’issue est déjà connue.

Un autre adversaire en feu

Par ailleurs, la tâche ne s’annonce pas plus facile vendredi soir à Washington. Comme les Bruins, les Capitals ont appliqué un changement de cap radical après un début de saison difficile.

À ses 25 dernières rencontres (avant celle de jeudi contre les Devils), la troupe de Barry Trotz a maintenu un dossier de 18-5-2 et trône au sommet de la division Métropolitaine.

Lars Eller est dans une forme splendide, ayant inscrit un but à chacun de ses quatre derniers matchs (toujours avant celui contre les Devils). Avec 21 points (9 buts et 12 passes) en 44 rencontres, il est en voie de connaître la saison la plus productive de sa carrière.