Les coups de cœur de Rafaële Germain

Après le succès des romans Soutien-gorge rose et veston noir et Gin tonic et concombre, l’écrivaine Rafaële Germain se lance un nouveau défi : pour la première fois, elle signe un scénario de fiction, celui de la série En tout cas, diffusée sur les ondes de TVA. Elle scénarise également l’émission Infos, sexe et mensonges et a collaboré au dernier Bye Bye. La maman de 41 ans habite aujourd’hui à Laval et adore sa vie de banlieue. Voici ses adresses préférées sur la Rive-Nord et à Montréal.

Le restaurant préféré ?

J’en ai plusieurs, mais comme j’habite à Laval, je vais justement en nommer un qu’il y a à Laval : le restaurant Le Mitoyen. Il s’agit d’une des tables les plus fantastiques dans le coin, aménagée dans une vieille maison, dans le Vieux Sainte-Dorothée. Vous savez, Laval Ouest est encore une terre agricole et le chef en profite pour utiliser des produits du terroir de saison. Sur le menu, il y a quelques classiques comme le tartare d’agneau avec fromage feta, mais la plupart des plats sont créés au fil des saisons. Tout est toujours bon et frais.

L’endroit où prendre un verre ?

Au bar de l’Express en mangeant un plat de frites et en buvant un Martini. Je ne me tanne jamais de cet endroit ! J’y vais encore avec mon chum.

L’activité préférée ?

Passer du temps avec ma fille. Dans mes journées tranquilles, c’est vraiment lire et faire à manger, mais seulement si j’ai du temps. Je n’aime pas être pressée pour cuisiner mes plats qui demandent beaucoup de préparation. Je fais aussi du jogging et je regarde des séries de fantaisie de l’époque médiévale comme Game of Thrones ou Vikings.

L’adresse secrète la mieux gardée ?

Un petit café italien qui s’appelle La Conca D’oro sur la rue Dante. Je suis convaincue qu’il n’y a pas de meilleur café au monde. Il y a juste des bonshommes italiens qui sont là, en train de parler de politique et de football. Leur macchiato est bon comme ça n’a pas de bon sens ! Un café de même sur le Plateau coûterait 24 $ ! Puis si je dis qu’un café est bon, il est bon, parce que je suis très difficile. Il ne coûte qu’un dollar et 25 sous et il est hallucinant !

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Je fuis les événements culturels comme la peste. Je n’aime pas être dans les foules. Les festivals ne sont pas pour moi. Mon chum est musicien et ça prend tout mon petit change pour me déplacer dans ses gros spectacles. J’assume totalement la femme de région que je suis devenue.

Si j’étais maire de Montréal, je ...

J’aurais prévenu le monde que j’augmenterais les taxes au lieu de faire la surprise en disant le contraire ! J’attacherais aussi ma tuque avec de la broche ! Dans le fond, maudit que je n’aimerais pas ça être mairesse de Montréal ! Pauvre elle !

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Lorsque j’habitais encore chez mes parents, à Hampstead près de Notre-Dame-de-Grâce, je montais à pied la Côte-des-Neiges, puis je longeais Docteur Penfield et des Pins. Je marchais avec mon walkman, jusqu’à un petit bar sur Crescent, où l’on se tenait. On voit Montréal de haut, c’est presque dépaysant. Par exemple, au Golden Square, t’as l’impression d’être ailleurs. Marcher cette ville et avoir le luxe de la marcher, c’est vraiment le fun.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

La personnalité unique de cette ville. Un côté très relax... Ce n’est pas une ville très stressée.

Un mot pour décrire Montréal ?

Optimiste. On se plaint beaucoup, mais le monde aime vraiment Montréal. On sait qu’elle n’est pas parfaite, mais il y a une certaine résilience chez les Montréalais.