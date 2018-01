L’ex-dragon François Lambert n’abandonne pas les recherches

L’homme d’affaires François Lambert poursuit ses démarches pour récupérer ses montres volées « par un petit crotté ».

« Je veux récupérer mes affaires. Plus il y aura de la pression sur lui, plus il y a de chance qu’il se convainque de me les faire parvenir enfin pour qu’on règle ça », martèle l’ancien Dragon.

Extrait audio

Dimanche, il a encore publié sur sa page Facebook la vidéo de la caméra de surveillance où l’on entend la personne qui s’est introduite dans sa demeure parler au téléphone, en plus d’ajouter un extrait audio fourni par un internaute qui a reconnu la voix du présumé voleur.

« Les deux voix sont d’une ressemblance frappante et des centaines d’internautes sont d’accord avec moi. Ça me confirme que je sais bel et bien qui est venu cambrioler chez moi », soutient M. Lambert.

Le 23 décembre dernier, un brigand s’était introduit chez lui en emportant trois montres de luxe, qui ont aussi une forte valeur sentimentale pour l’ancien Dragon. Il a aussi pris des souliers et des ceintures de luxe, tous faits sur mesure, et des boutons de manchettes.

Le butin total s’élève à environ 80 000 $, selon le propriétaire.

Confiance

La semaine dernière, l’homme d’affaires a fait une sortie publique dans les pages du Journal pour critiquer le travail effectué par l’enquêteur à son dossier qui ne semblait pas prendre l’affaire au sérieux, selon ses dires.

Il a maintenant confiance qu’on met l’énergie nécessaire pour arrêter l’auteur du crime.

« Je pense sincèrement que la police travaille fort pour mettre le grappin dessus, j’ai confiance que la police va faire quelque chose », dit-il, en espérant un dénouement positif dans un avenir rapproché.