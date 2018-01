Sol Zanetti pour Québec solidaire dans Jean-Lesage

L’ancien chef d’Option nationale Sol Zanetti se présentera dans la circonscription de Jean-Lesage pour Québec solidaire.

« On avait eu une bonne réflexion où j’allais me présenter. Finalement, j’ai opté pour le choix de la circonscription locale, celle où j’habite et où je me suis déjà présenté. Je suis un gars de Québec et j’y ai habité toute ma vie, sauf deux ans à Lévis », a lancé M. Zanetti en entrevue.

Il annoncera officiellement jeudi qu’il se présentera à l’investiture de Québec solidaire et a l’appui de Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé.

Le parti indépendantiste Option nationale et Québec solidaire ont fusionné en décembre dernier.

La circonscription est présentement détenue par le libéral André Drolet, qui l’a remportée en 2014 avec 4200 voix de majorité devant la CAQ.

QS avait terminé quatrième avec 11,6 % des suffrages. La tâche ne sera donc pas facile pour M. Zanetti, qui estime toutefois qu’il y a « un bassin d’indépendantistes progressistes bien assez gros dans Jean-Lesage pour être élu à l’Assemblée nationale ».

S’il remporte l’investiture, M. Zanetti promet d’être en campagne électorale « dès le mois de mars ».